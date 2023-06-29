В Казахстане хотят улучшить качество использования бюджетных средств на проекты

МЦРИАП разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проектного управления", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается, внести дополнения в Административный процедурно-процессуального кодекс, Бюджетный кодекс и закон "О государственной службе" в части вопросов, касающихся внедрения проектного управления в систему государственного управления, которая определяет полномочия, функциональные обязанности и персональную ответственность государственных служащих в рамках проектной деятельности, а затем, исходя из указанной нормы, выстраивать систему управления проектным персоналом.

Помимо этого планируется внести дополнение, позволяющие государственным органам направлять сотрудников для работы в матричные структуры – для работы в проектах, проектные офисы государственных органов – для работы в офисе.

Так, на уровне закона предлагается:

ввести понятийный аппарат проектного управления, который позволит выстраивать систему финансирования проектной деятельности, в том числе при управлении бюджетным инвестиционными проектами, деятельности Национального проектного офиса и проектных офисов, в случае их создания на базе подведомственных организаций, а также систему управления проектным персоналом, систему повышения квалификации и мотивации государственных служащих осуществления проектной деятельности;

ввести Национальную систему проектного управления на уровень закона;

регламентировать порядок создания и деятельности матричных структур, организации их деятельности;

ввести понятие "проектная роль", которая определяет полномочия, функциональные обязанности и персональную ответственность государственных служащих в рамках проектной деятельности;

внести дополнение, которое позволит государственным органам направлять сотрудников для работы в матричные структуры – для работы в проектах, проектные офисы государственных органов – для работы в Национальном проектном офисе;

ввести обязательность использования проектного управления при планировании и реализации документов Системы государственного планирования, что позволит уменьшить негативные системные недостатки и проблемы, выявляемые Высшей аудиторской палатой РК.

Как считают в министерстве, в результате принятия законопроекта должны быть комплексно и системно решены вопросы формирования и развития Национальной системы проектного управления.

В документе указывается, что согласно заключения Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач, увеличилась в сравнении с 2019 и 2018 годами (427,5 млрд тенге и 137,8 млрд тенге соответственно) и составила 569,4 млрд тенге.

Кроме того, Счетный комитет выявил ряд системных недостатков и проблем, в первую очередь – ненадлежащее качество планирования, в том числе:

некачественное планирование привело к несбалансированности республиканского бюджета и потребовало от Правительства РК выделения средств на компенсацию потерь (237 млрд тенге) и изъятие средств из местных бюджетов (100 млрд тенге);

практика нарушения сроков реализации проектов по причинам низкого качества разрабатываемой проектной документации, корректировки проектных решений по реализуемым проектам, затягивания процедур государственных закупок, несвоевременного заключения договоров, отставания от графика производства работ, судебных разбирательств. Все это приводит к приостановке начатых проектов на неопределенный срок с дальнейшим удорожанием проектов;



отбор проектов для реализации осуществляется исходя из фактической готовности проектной документации, без анализа приоритетности и значимости. Как следствие - фрагментарное решение социально-экономических проблем или полное отсутствие какого-либо эффекта в развитии отрасли/сферы/региона;



планирование расходов без подтверждения потребности в объемах финансирования.



Также в заключении Счетного комитета указывалось на слабую координацию и недостаточно эффективный механизм мониторинга и контроля за ходом реализации стратегических документов.

Консультативный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июля.