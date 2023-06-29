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Почему в Талдыкоргане висел порванный главный флаг, объяснили в акимате

Причину порванного главного флага Талдыкоргана назвали в акимате Фото: скриншот видео
Гости и жители Талдыкоргана пожаловались на порванный флаг в парке "Жастар". Акимат уже начал замену государственного символа, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором гость из Абайской области рассказывает, что главный флаг Талдыкоргана порван.

"Приехал в гости и вижу такую картину. Стыдно", – говорит мужчина за кадром.

В акимате сразу же отреагировали на видео и сообщили, что специалисты городской администрации уже начали работы по замене главного флага.

"Флаг был порван из-за сильного порыва ветра. Специалисты начали замену государственного символа и закончат работы уже в течение часа", – рассказал корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

Главный флаг Талдыкоргана был установлен в парке "Жастар" в 2016 году. Его высота – 92 метра. Это символизирует 1992 год, то есть год утверждения государственных символов Независимого Казахстана.

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