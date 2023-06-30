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Токаев: Не должно быть оперативных игр с организованным криминалитетом

Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня на заседании коллегии Министерства внутренних дел, сказал, что не должно быть оперативных игр с организованным криминалитетом, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарт Токаева, огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности.

"Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками", – сказал президент.

Глава государства отметил, что не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более нельзя героизировать криминалитет.

"В свое время великий Абай сказал: "Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты". Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет в конечном счете разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями.

Касым-Жомарт Токаев вновь повторил, что в обществе должны строго соблюдать закон и порядок.


"Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей". Касым-Жомарт Токаев

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