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Законодательство РК

В Минздраве высказались об официальном признании целителей в Казахстане

В Минздраве высказались об официальном признании целителей в Казахстане Фото: unsplash
3 июля 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что Министерство здравоохранения Казахстана хочет официально признать целителей, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве РК пояснили, что данный драфт профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство" разработан в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы.

"Разработка велась с участием экспертов и проходит обсуждение. В рамках концепции проекта закона "О профессиональных квалификациях" ведется разработка профессиональных стандартов отрасли по свыше 50 специальностям. Разработанные проекты направлены заинтересованным сторонам и поэтапно будут обсуждаться на всех уровнях. Проект будет дорабатываться и будут вноситься изменения согласно предложений и замечаний".Пресс-служба Минздрава РК

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что в Кодексе РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство", в которой утверждены следующие нормы:

  1. Традиционная медицина – совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению.
  2. Право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.
  3. Целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье.
  4. Проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается.
  5. Лицо, причинившее вред здоровью человека при применении методов целительства, несет ответственность в соответствии с законами РК.

Министерство здравоохранения РК ждет предложений по улучшению проекта.

"Данный профстандарт был разработан в 2019-2020 годы на площадке РЦРЗ с привлечением экспертов традиционной медицины и обсуждался с привлечением разных сторон. Это новый проект и должен быть обсужден со всеми сторонами. Если вы эксперт в традиционной медицине и целительстве, то ждем дельных предложений по его улучшению!"Пресс-служба Минздрава РК

Также в ведомстве пояснили, что данный проект был вынесен для получения рекомендаций от экспертов в данной области, а после обсуждений законопроект опубликуют в НПА.

РЦРЗ – Республиканский центр развития здравоохранения в августе 2021 года официально переименован в Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой

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