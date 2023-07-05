Последствия мощной вспышки на Солнце: на Земле ожидаются магнитные бури

До конца месяца астрономы прогнозируют слабую и среднюю магнитные бури, сообщает Zakon.kz

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, 12 июля на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, 13 июля - G2. Магнитосфера будет возбужденной 8, 24, 25, 28 и 29 июля.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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Как сообщалось ранее, вспышка высшего класса Х зафиксирована на Солнце в ночь на 3 июля. Последствия буйства Солнца ощутили жители Земли. Некоторые районы в Северной Америке остались без радиосвязи. Прошедшая X-вспышка стала 18-й по счету в рамках текущего солнечного цикла SC25. Он начался в декабре 2019 года и должен закончиться до 2030 года.

