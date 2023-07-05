В Казахстане планируют своевременно выявлять недобросовестные финансовые организации

АРРФР подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг", сообщает Zakon.kz.

Принятие законопроекта направлено на создание необходимой законодательной основы для повышения эффективности работы финансовых институтов, содействия в обеспечении социальной стабильности, пресечения недобросовестных практик на финансовом рынке, а также на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как отмечают в агентстве, появление новых участников, большого числа современных финансовых продуктов и услуг, диджитализация сервиса на основе использования информационных технологий с одной стороны повышает доступность финансовых продуктов и услуг для потребителей, с другой - требует от потребителей понимания особенностей финансовых продуктов и связанных с ними рисков для принятия осмотрительного решения, а от финансовых институтов – понимания высоких стандартов работы с населением.

"В этой связи в мировой практике регуляторов в вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг акцент смещается от реагирования на уже свершившиеся факты к расширению превентивной формы надзора, направленной на повышение качества взаимодействия поставщиков финансовых услуг и их получателей и повышение ответственности субъектов рынка за недобросовестное поведение", - говорится в документе.

В связи с чем появилась такая проблема как предоставление финансовых услуг без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя, недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов (услуг) и сопутствующих им рисков.

Для решения возникшей проблемы агентством предлагается разработка законодательных поправок, предусматривающих наделение уполномоченного органа компетенцией по:

установлению в НПА требований по полному и достоверному раскрытию информации для потребителей при предоставлении финансовых продуктов и оказании финансовых услуг;

осуществлению проверок финансовых организаций путем осуществления сделок по покупке услуг/продуктов под видом клиента;

по утверждению поведенческих стандартов работы финансовых организаций с населением;

применение контроля и надзора информационно- коммуникационных технологий, фото- и (или) видеосъемки, использование записи фото-, видеоаппаратуры.

Как считают в АРРФР, это позволит своевременно выявлять недобросовестные практики со стороны финансовых организаций, приведет к росту качества предлагаемых финансовых услуг, повышению компетенций работников финансовых организаций, обслуживающих клиентов, и будет способствовать удовлетворенности потребителей финансовых услуг.

Кроме того, предлагается:

разработка законодательных поправок, предусматривающих наделение уполномоченного органа компетенцией по установлению требований по принятию банками мер по обеспечению доступности к базовым финансовым и платежным услугам для лиц с инвалидностью;

разработка законодательных поправок, предусматривающих расширение перечня требований к руководящим работникам финансовой организации и внедрение перечня сведений о лицах, противоправные действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом ("серый список").

Законопроект состоит из 2 статей:

Статья 1 – предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты:

Социальный кодекс РК;

Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

Закон "О страховой деятельности";

Закон "О рынке ценных бумаг";

Закон "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций";

Закон "О микрофинансовой деятельности";

Закон "О Фонде гарантирования страховых выплат".

Статья 2 – предусматривает порядок введения в действие данного законопроекта в 2024 году.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.