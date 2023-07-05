В Казахстане планируют своевременно выявлять недобросовестные финансовые организации
Принятие законопроекта направлено на создание необходимой законодательной основы для повышения эффективности работы финансовых институтов, содействия в обеспечении социальной стабильности, пресечения недобросовестных практик на финансовом рынке, а также на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
Как отмечают в агентстве, появление новых участников, большого числа современных финансовых продуктов и услуг, диджитализация сервиса на основе использования информационных технологий с одной стороны повышает доступность финансовых продуктов и услуг для потребителей, с другой - требует от потребителей понимания особенностей финансовых продуктов и связанных с ними рисков для принятия осмотрительного решения, а от финансовых институтов – понимания высоких стандартов работы с населением.
"В этой связи в мировой практике регуляторов в вопросах защиты прав потребителей финансовых услуг акцент смещается от реагирования на уже свершившиеся факты к расширению превентивной формы надзора, направленной на повышение качества взаимодействия поставщиков финансовых услуг и их получателей и повышение ответственности субъектов рынка за недобросовестное поведение", - говорится в документе.
В связи с чем появилась такая проблема как предоставление финансовых услуг без учета поведенческих особенностей клиента и несоответствующих риск-профилю потребителя, недостаточное раскрытие информации потребителям о свойствах финансовых продуктов (услуг) и сопутствующих им рисков.
Для решения возникшей проблемы агентством предлагается разработка законодательных поправок, предусматривающих наделение уполномоченного органа компетенцией по:
- установлению в НПА требований по полному и достоверному раскрытию информации для потребителей при предоставлении финансовых продуктов и оказании финансовых услуг;
- осуществлению проверок финансовых организаций путем осуществления сделок по покупке услуг/продуктов под видом клиента;
- по утверждению поведенческих стандартов работы финансовых организаций с населением;
- применение контроля и надзора информационно- коммуникационных технологий, фото- и (или) видеосъемки, использование записи фото-, видеоаппаратуры.
Как считают в АРРФР, это позволит своевременно выявлять недобросовестные практики со стороны финансовых организаций, приведет к росту качества предлагаемых финансовых услуг, повышению компетенций работников финансовых организаций, обслуживающих клиентов, и будет способствовать удовлетворенности потребителей финансовых услуг.
Кроме того, предлагается:
- разработка законодательных поправок, предусматривающих наделение уполномоченного органа компетенцией по установлению требований по принятию банками мер по обеспечению доступности к базовым финансовым и платежным услугам для лиц с инвалидностью;
- разработка законодательных поправок, предусматривающих расширение перечня требований к руководящим работникам финансовой организации и внедрение перечня сведений о лицах, противоправные действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом ("серый список").
Законопроект состоит из 2 статей:
Статья 1 – предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты:
- Социальный кодекс РК;
- Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
- Закон "О страховой деятельности";
- Закон "О рынке ценных бумаг";
- Закон "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций";
- Закон "О микрофинансовой деятельности";
- Закон "О Фонде гарантирования страховых выплат".
Статья 2 – предусматривает порядок введения в действие данного законопроекта в 2024 году.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.