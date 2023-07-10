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Высокий уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах Казахстана

Высокий уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах Фото: pixabay
Специалисты Казгидромета прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе Астаны, Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 10 июля, по данным синоптиков, в Астане, Алматы и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Это значит, что в воздухе этих городов будет повышенное содержание вредных примесей.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предупредили жителей Казахстана о жаркой погоде в первый день начавшейся недели. На большей части страны сохранится высокая пожароопасная ситуация, а столбики термометров в отдельных регионах поднимутся до 40 градусов.

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