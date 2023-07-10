В Казахстане планируют скорректировать бюджет на 2023 год в сторону увеличения затрат

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Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о корректировке показателей республиканского бюджета на 2023 год, изменения планируется внести в закон "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется повысить затраты с 21 647 463 677 тыс. тенге до 21 647 507 883 тысяч тенге. При этом доходы останутся прежними – 19 063 995 118 тыс. тенге. Предусматривается также сокращение: республиканские бюджетные инвестиционные проекты – с 377 443 980 до 372 045 262 тыс. тенге;

на оборону – с 64 599 969 до 59 750 930 тыс. тенге;

на МЧС РК – с 47 541 603 до 42 692 564 тыс. тенге;

на строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – с 47 541 603 до 42 692 564 тыс. ьтенше;

на МВД РК – с 17 509 065 до 16 975 331 тыс. тенге;

по программе развития Службы государственной охраны РК – с 159 450 до 143 505 тыс. тенге и т.д. Вместе с тем вырастут затраты: на социальную помощь и социальное обеспечение – с 14 470 660 до 15 810 304 тыс. тенге;

целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения вырастут с 14 470 660 до 15 810 304 тыс. тенге

целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" – с 13 986 290 до 14 011 796 тыс. тенге;

целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной и транспортной (благоустройство) инфраструктуры в областных центрах – с 6 789 133 до 7 189 133 тыс. тенге и т.д. Как поясняется, поправки вносятся с целью надлежащеего исполнения государственными органами возложенных на них функций. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения. Читайте также Без паники: девять банков давно находятся в процессе ликвидации Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 июля В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ

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