В МВД подтвердили нападение боксера Шуменова на мужчину с ребенком в ТРЦ Астаны

Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев в кулуарах правительства 12 июля озвучил подробности драки в одном из ТРЦ Астаны, где якобы напавшим на мужчину с ребенком является известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Сунтаев подтвердил, что нападавшим на мужчину с ребенком является Бейбут Шуменов – казахстанский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.

"Да, подтверждаем, сейчас занимаемся. Дело возбуждено по хулиганству. Там преступление небольшой тяжести пока, экспертиза покажет, мы ее ждем. Шуменов был трезвый", – заявил спикер.

Журналисты уточнили, не является ли тот факт, что он профессиональный боксер, отягчающим обстоятельством.

"Он давно не занимается, но давайте дождемся экспертизу. Служебная проверка идет, участковый будет строго наказан. На днях министр вопрос поднимал, он будет наказан. Ребенок не пострадал, но потерпевший настаивает на привлечении к уголовной ответственности", – резюмировал вице-министр.

Ранее видео нападения на мужчину с ребенком в ТРЦ Астаны опубликовали в соцсетях.





В столичном Департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по факту хулиганства, выясняются обстоятельства данного инцидента. Также в ведомстве отметили, что в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка их действиям.