Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

На 72 году ушел из жизни прославленный казахстанский футболист и функционер, легендарный защитник алматинского "Кайрата" и сборной СССР Сеильда Байшаков, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник жамбылского футбола начал свою профессиональную карьеру в алматинском клубе "Кайрат", где сыграл свою первую игру в 1971 году против ленинградского "Зенита". Многие годы Сеильда Икрамович был капитаном и лидером флагмана казахстанского футбола. Сыграл два матча за сборную Советского Союза.

За народную команду "Кайрат" сыграл около 300 матчей. В последние годы гордость казахстанского футбола работал на руководящих постах Республиканской федерации футбола и Ассоциации футзала нашей страны.

Редакция Zakon.kz. выражает глубокие соболезнования родным и близким легендарного футболиста.