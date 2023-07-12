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Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

Футбол Умер Ветеран Фото: kazfootball.kz
На 72 году ушел из жизни прославленный казахстанский футболист и функционер, легендарный защитник алматинского "Кайрата" и сборной СССР Сеильда Байшаков, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник жамбылского футбола начал свою профессиональную карьеру в алматинском клубе "Кайрат", где сыграл свою первую игру в 1971 году против ленинградского "Зенита". Многие годы Сеильда Икрамович был капитаном и лидером флагмана казахстанского футбола. Сыграл два матча за сборную Советского Союза.

За народную команду "Кайрат" сыграл около 300 матчей. В последние годы гордость казахстанского футбола работал на руководящих постах Республиканской федерации футбола и Ассоциации футзала нашей страны. 

Редакция Zakon.kz. выражает глубокие соболезнования родным и близким легендарного футболиста.  

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