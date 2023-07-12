В Казахстане хотели сбывать лекарства неизвестного происхождения для онкобольных, завезенные из Индии

Комитет национальной безопасности пресек контрабандный канал поставок лекарственных средств в крупных объемах из Индии, которые собирались реализовывать в казахстанских аптеках как отечественные, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, лекарства предназначались для лечения онкологических заболеваний.

В Комитете также сообщили, что только в 2022 году в Казахстан ввезено товара на сумму свыше 1 миллиарда тенге.

"Контрафактная продукция под видом собственного мнимого производства предназначалась для дальнейшей реализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что фигуранты дела, используя свои связи в госаппарате, планировали за денежное вознаграждение по поддельным документам получить разрешение на производство и дальнейшую поставку лекарственных средств в медучреждения страны.

"Под упаковкой казахстанского производства скрывались препараты неизвестного происхождения, произведенные на территории Индии, без соответствующей технологии изготовления и подтвержденного контроля качества. Цена человеческой жизни – огромные богатства в руках злоумышленников", – сообщили в комитете.

Проведенные оперативные мероприятия помогли выявить у фигурантов уголовного дела имущество в Эмиратах и Алматы, а также счета в швейцарских банках со значительными суммами денежных средств.