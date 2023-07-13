Входит ли обучение в колледже и институте в трудовой стаж

Входит ли в трудовой и педагогический стаж обучение в колледже и институте? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно Трудового кодекса РК трудовой стаж – время в календарном исчислении, затраченное работником на выполнение трудовых обязанностей, а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж, к примеру, отпуск без сохранения заработной платы, учебный отпуск, период временной нетрудоспособности и т.д.

"Соответственно, под трудовым стажем подразумевается совокупность периодов времени (совокупность всех периодов трудовой деятельности работника начиная с приема на работу до его увольнения), затраченных работником на осуществление трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж в соответствии с Кодексом", - говорится в ответе.

Вместе с тем указывается, что согласно постановлению правительства стаж работы по специальности определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем соответствующего государственного органа.



Решение комиссии об установлении стажа работы по специальности оформляется протоколом. Выписки из решения готовятся в двух экземплярах и передаются: один экземпляр – в кадровую службу, второй – в бухгалтерию.

Решение по каждому конкретному случаю исчисления стажа работы по специальности, установлению идентичности специальностей также определяется комиссией организации по установлению трудового стажа.

Вместе с тем, отметили в министерстве, педагогический стаж регулируется правилами исчисления стажа работы по специальности работникам организаций образования и научных организаций.

