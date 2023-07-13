Досаев рассказал, когда отремонтируют теплосети в Бостандыкском районе

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района 13 июля пообещал, что ремонт 1,6 км теплосетей в этой части города завершат к сентябрю, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник подчеркнул, что в Бостандыкском районе Алматы строительство идет быстрыми темпами, и это создало большую нагрузку на инженерные сети. Их износ сейчас составляет в среднем 60%. Чтобы решить эту проблему, в Бостандыкском районе реконструируют 1,6 км тепловых сетей. Работы планируют завершить до 1 сентября на улицах Ергожина, Ганди, Габдуллина, Могилевского, Сатпаева, а также в микрорайоне Орбита-4.

"В текущем году начали строительство магистральных теплотрасс протяженностью 900 метров по улицам Ганди, Гагарина и Ескараева, соединяющим котельные "Орбита" и "Южная". Этот участок сдадут в сентябре", – сообщил Ерболат Досаев.

В акимате Алматы отметили, что в 2024 году работы по обновлению теплосетей продолжат по улицам Ходжанова и Радостовца (ремонт завершат в сентябре 2024-го). В сентябре 2023 года завершат реконструкцию котельной "Южная", увеличив ее мощность до 190 Гкал/час.

Ранее алматинцев предупредили о том, что из-за ремонта теплосетей перекроют ряд важных улиц.