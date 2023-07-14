Почти 10,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 488 этнических казахов. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 117,6 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Более половины кандасов (56%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из Китая, 9,7% – из России, 7,8% – из Монголии, 4,6% – из Туркменистана и 2,6% – из других стран.

При этом число этнических переселенцев трудоспособного возраста, по данным на 1 июля, составляет 65,6%, 25,8% человек моложе трудоспособного и 8,6% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,7% имеют высшее образование, 37,1% – среднее специальное образование, 38,8% – общее среднее образование.

Как отмечают в Минтруда, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем правительством для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 июля 2023 года в регионы расселения переселено 1032 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в указанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге).

Как отмечается, с начала года различные меры поддержки были оказаны 565 кандасам. В частности, 293 человека были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 565 человек, а 257 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем в Минтруда пояснили, что для повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. В частности, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

В ведомстве также напомнили, что в 2023 году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана.

В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 1984 заявления (656 семей) от этнических казахов.