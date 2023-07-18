Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб

В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб Фото: Instagram/qazfwc
На 100 процентов подняли заработные платы всем работникам служб по охране природы с 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Правительство приняло соответствующее постановление по поручению президента в рамках улучшения условий труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


"Документом предусматривается установление доплат за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и т.д.", – сказано в сообщении.

С июля специалисты в среднем станут получать от 101 до 320 тысяч тенге в месяц. Повышение зарплаты затронет 12 876 работников. Ожидается, что данная мера позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность службы в целом.

Стоит отметить, что ранее вопрос повышения заработной платы предусматривался в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека, сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

Читайте также

В Костанайской области на месте губительного пожара взошли первые ростки

Человек не виноват: эколог об обмелении уникального розового озера

В Актау простились с двукратной чемпионкой Казахстана Валерией Шальновой

Мария Мельникова
МЭПР РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления