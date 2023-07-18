Телевидение и радио в Казахстане отключат 19 июля

В Казахстане 19 июля временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, сообщает Zakon.kz.

"Планово-профилактические работы с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей пройдут 19 июля с 03:00 до 17:00", – говорится в сообщении.



Как отметили в АО "Казтелерадио", в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.