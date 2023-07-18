В каких случаях в Казахстан будут завозить незарегистрированные лекарства
Фото: Zakon.kz Павел Михеев
Минздрав утвердил приказ от 11 июля 2023 года "Об определении случаев ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Приказом определены следующие случаи ввоза в Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию в РК:
- предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций на территории РК, создающих угрозу для жизни и здоровья населения;
- период введения чрезвычайного положения;
- профилактика и лечение особо опасных инфекционных и паразитарных заболеваний;
- лечение орфанных (редких) заболеваний.
Приказ вводится в действие 24 июля 2023 года.
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