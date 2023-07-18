В каких случаях в Казахстан будут завозить незарегистрированные лекарства

Фото: Zakon.kz Павел Михеев

Минздрав утвердил приказ от 11 июля 2023 года "Об определении случаев ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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