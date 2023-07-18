Гибель верблюда в нефтяной луже прокомментировала министр Сулейменова

В соцсетях появилось видео утонувшего в эмульсии нефти верблюда. Выяснилось, что нефтяная лужа образовалась в 2020 году из-за разлива из скважины на участке "Шалба" в Мангистау. Инцидент прокомментировала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэкологии отметила, что разлив нефти из скважины на участке "Шалба" произошел еще три года назад.

"Это проблема, которая существует с 2020 года. Несколько дней назад установлен новый оператор участка. Новому оператору необходимо будет провести работы по расчистке территории", – написала Зульфия Сулейменова в Instagram-Stories.

Она заверила, что проблема находится на контроле МЭПР.

По словам министра, более подробную информацию предоставит Департамент экологии по Мангистауской области.

В свою очередь руководитель Департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов рассказал, что департамент неоднократно обращался в компетентные органы из-за разлива нефти на участке "Шалба".

По его словам, месторождение нефти на участке "Шалба" было вновь выставлено на торги Министерством энергетики РК. Победителем стало ТОО "АРК Петролеум", которое, как отметил Руслан Тукенов, будет проводить очистные и рекультивационные работы на участке "Шалба".

Материал по теме Верблюд погиб в нефтяной луже в Мангистауской области

Видео утонувшего в нефтяной луже верблюда появилось в соцсетях 17 июля 2023 года. В Департаменте экологии по Мангистауской области рассказали, что верблюд погиб в разлившейся нефтяной эмульсии. Экологи утверждают, что жидкость из скважины на участке "Шалба" растеклась еще три года назад. Тогда же было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто "в связи с тем, что состав преступления не определен". В департаменте считают, что в гибели животного виноват его хозяин.