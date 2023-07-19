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Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 июля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 19 июля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,15 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 4,91 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,93 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,5 тенге тенге, продажи – 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496,5 тенге, продажи – 501 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,94 тенге.

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