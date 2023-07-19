Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,15 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 4,91 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,93 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443,5 тенге тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496,5 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,94 тенге.