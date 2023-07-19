Какие ошибки совершают казахстанцы при управлении личными финансами и как их избежать

Управление личными финансами – это важная часть нашей жизни. Поэтому принятие правильных решений может существенно повлиять на наше благополучие в будущем. Какие ошибки совершают казахстанцы и как их избежать, выяснял Zakon.kz.

Управление личным или семейным бюджетом только на первый взгляд кажется делом нехитрым. Однако, как показывает практика, именно поверхностное отношение к этому процессу в конечном счете приводит к различным финансовым обременениям, тяготам и лишениям.

Ошибки и личные деньги: У большинства граждан нет подушки безопасности

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает отсутствие подушки безопасности одной из главных ошибок в управлении личными финансами.

"Необходимо иметь денежный запас, который позволит прожить хотя бы пару месяцев без финансовых поступлений. В Казахстане эта сумма может варьироваться от 500 тысяч тенге до миллиона. Хотя следует признать, что в нашей стране создать подушку безопасности довольно непросто из-за бедности большей части населения. Не менее важная ошибка – когда люди не ведут свой бюджет". Расул Рысмамбетов

Говоря об управлении личными финансами и семейным бюджетом, эксперт отмечает, что именно регулярный учет доходов и расходов дает полную картину о финансовых возможностях личности и позволяет безошибочно планировать крупные или мелкие денежные операции:

"Финансовое положение может значительно ухудшиться еще из-за неправильных расчетов при оформлении кредита, когда сиюминутное желание преобладает над здравым смыслом. Конечно, кредиты нужны, но необходимо отделять важные цели, для которых их берут, от ненужных расходов, продиктованных чем угодно, но не необходимостью".

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо всегда искать более высокооплачиваемую работу, чтобы увеличивать свои доходы. Держаться за низкооплачиваемую должность, дорожа пресловутой стабильностью, – это значит упускать возможности, которые могли бы улучшить финансовое положение работника, утверждает Расул Рысмамбетов.

Управление семейным бюджетом: Одну десятую часть дохода всегда нужно откладывать

По мнению экономиста Рустама Караханова, одну десятую часть дохода всегда необходимо откладывать на сберегательный счет или инвестировать.

"Также надо всегда строить источники дополнительного дохода, то есть обязательно надо заниматься инвестированием. Чем отличаются бедные от богатых? Бедные получают зарплату и всю ее тратят на приобретение пассивов, а не активов. И становятся еще беднее. А еще их отличает бездумное, нецелевое использование кредитов, которое чревато долговым рабством". Рустам Караханов

По словам эксперта, управление личными финансами и семейным бюджетом – это целая наука. Первое, нужно определить постоянные расходы: коммунальные услуги, продукты питания, амортизация личного транспорта или жилья, траты на семью. Они помогут понять, какую сумму вы сможете откладывать.

"Кредит необходимо брать только на то, что будет приносить пассивный доход, а не на личные нужды. Надо сделать так, чтобы у вас был не один источник дохода, а как минимум три. К примеру, у состоятельных людей есть несколько источников пассивного дохода: ценные бумаги, недвижимость, которую они сдают в аренду, другие проекты, приносящие доход". Рустам Караханов

Свод правил, гарантирующих успех в управлении личными финансами, по его словам, выглядит следующим образом: вести бюджет, откладывать десятую часть доходов, приобретать только то, что приносит пассивный доход, и стараться увеличить источники денежных поступлений. А еще, согласно мнению Рустама Караханова, кредит всегда нужно брать только в той валюте, в которой человек получает доход.

Ошибки в управлении бюджетом: Деньги любят счет

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что способов управления личными финансами много. Но их ядро всегда основывается на финансовой дисциплинированности человека.

"Самое главное – это определить приоритеты. Помимо ведения бюджета собственных средств, важным правилом считаю избегание импульсивных покупок. Любое приобретение должно быть четко обоснованным и регламентированным. Надо действовать строго по плану. Деньги любят счет. Поэтому всегда нужно составлять список трат на месяц, хотя бы на неделю вперед. Кроме того, каким бы маленьким не был доход, нужно всегда искать возможность откладывать часть денег". Арман Бейсембаев

А еще, по его словам, нужно избавляться от вредных привычек, которые "пожирают" весомую часть доходов, и стараться экономить.

"Например, сейчас жара. Там, где можно выпить воды, не надо пить пиво. Вода дешевле, чем пиво. То есть вода – это потребность, а пиво – это ваша хотелка. Это надо четко разделять. То, что можно исключить, надо исключить. Есть вещи, без которых нельзя обойтись, и наоборот. Кафе, такси – это то, без чего можно жить. Конечно, я не призываю к аскетическому образу жизни, но нужно отсекать излишества", – рекомендует эксперт.

Он считает, что лучше накопить средства, чем брать кредит.

Эксперты сходятся во мнении, что управление личными финансами требует внимания, планирования, осознанности и крепкой дисциплины. Необходимо избегать таких распространенных ошибок, как отсутствие бюджета, накопление долгов, отсутствие подушки безопасности и инвестирования.