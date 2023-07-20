Правила для водителей электросамокатов в 2023 году

Электросамокаты стали сегодня одним из самых популярных средств передвижения благодаря своему удобству и доступности. Но далеко не всегда при их использовании соблюдаются требования безопасности. Поэтому в Казахстане ввели ряд новых правил передвижения на электросамокатах.

С 2023 года они официально признаны транспортными средствами. Рассмотрим, что в связи с этим изменилось, какие ограничения появились и что теперь может ожидать нарушителей.

Что это за вид транспорта

Закон теперь определяет, какое устройство считается электросамокатом, какой может быть максимальная скорость передвижения такого транспорта в разных зонах и что еще нужно учитывать, чтобы не привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Тот или иной транспорт можно отнести к электросамокатам по наличию двух колес и предельной скорости езды 25 км/ч.

В законе появилось также определение понятия "малые электрические транспортные средства". Самокаты, способные развивать скорость больше 25 км/ч, считаются мопедами. Если скорость ниже этого показателя и транспорт соответствует параметрам электросамоката, это он и есть. В законодательстве он упоминается отдельно, и при управлении таким средством передвижения действуют особые правила.

Максимальная скорость является и определяющим признаком электросамоката, и одновременно правилом его эксплуатации. Управляя таким транспортом, запрещено передвигаться быстрее 25 км/ч. Кроме того, по новому закону действуют еще более строгие ограничения по скорости передвижения, которые зависят от того, по тротуару или проезжей части едет самокатчик, опытный он пользователь или новичок, совершеннолетний или нет. Есть три основных скоростных режима – пешеходный (до 6 км/ч), стандартный (от 6 до 15 км/ч) и спортивный (от 15 до 25 км/ч).

Актуальность проблемы

Количество аварий с участием электросамокатов постоянно увеличивается, особенно в больших городах. В результате страдают как имущество, так и люди. Учитывая то, что на таком транспорте можно передвигаться по тротуару и его скорость достигает 25 км/ч, могут серьезно пострадать пешеходы. И такие случаи встречаются все чаще. Особую опасность самокатчики представляют для детей. А при перемещении по проезжей части фиксируются высокие показатели травматизма самих водителей, среди которых немало несовершеннолетних. Они, как правило, не используют шлемы и другие средства защиты, что приводит к трагическим результатам. Чтобы свести риски к минимуму, было решено снизить допустимую скорость движения электросамокатов, установить ряд других ограничений и запретов.

Где и как можно пользоваться электросамокатом

Среди нововведений появился запрет на перемещение нескольких человек одновременно. Нельзя также перевозить грузы, установленные на самокат. При введении этого правила было учтено, что такой транспорт часто используют доставщики еды. Если груз в рюкзаке, то его перевозка допускается. Новые правила эксплуатации транспортных средств также зависят от того, где происходит движение: на тротуаре или проезжей части.

Тротуар

При принятии закона обсуждался вариант с полным запретом передвижения по тротуарам по аналогии с законодательствами многих других стран. Но по результатам обсуждения было решено, что ездить на электросамокатах по тротуарам все-таки можно, хотя и с некоторыми ограничениями. Скорость движения не должна превышать 6 км/ч. Такой режим перемещения рекомендуется производителями транспортных средств как пешеходный в местах с большим количеством людей, их интенсивным перемещением, при отсутствии опыта управления самокатом и в случае, когда за рулем несовершеннолетний. Для передвижения по тротуарам был выбран именно режим передвижения со скоростью 6 км/ч, так как он максимально приближен к скорости перемещения пешеходов. В среднем она составляет от 3 до 5 км/ч. Благодаря таким ограничениям самокатчики будут успевать останавливаться в случае опасности аварии, объезжать людей. А у пешеходов будет возможность своевременно реагировать, избегая столкновения.

Проезжая часть

Здесь для самокатчиков выделена крайняя правая полоса, в том числе предназначенная для движения автобусов. Но, в отличие от тротуара, по проезжей части можно ездить только совершеннолетним самокатчикам. Кроме того, установлены требования, касающиеся использования средств защиты. У водителя электросамоката, передвигающегося по автодороге, должен быть застегнутый шлем на голове, а когда стемнеет, нужно также прикрепить на одежду светоотражающие элементы. И еще одно требование – наличие водительских прав любой категории. Дополнительная категория специально для электросамокатчиков не вводится, но какую-то другую иметь обязательно. Авторы нового закона объясняют такое решение тем, что сам факт наличия водительских прав является доказательством осведомленности водителя о правилах дорожного движения и подтверждением того, что он может быть его полноценным участником.

Наказания за нарушения

В Административный кодекс пока не введен отдельный состав правонарушения для самокатчиков, и ответственность наступает, исходя из действующих норм. Если водитель электросамоката нарушит правила дорожного движения, будет, несмотря на запрет, перевозить пассажиров или груз, размещенный непосредственно на транспортном средстве, ему придется уплатить штраф. При обсуждении закона рассматривался, в частности, вопрос о том, как быть, если электросамокатчик в состоянии опьянения. Сейчас такое правонарушение в кодексе отсутствует, поэтому возникает вопрос, будет ли применяться статья о нахождении в таком состоянии в общественном месте. По всей вероятности, в рамках дальнейшего совершенствования законодательства будут введены новые статьи. Это зависит от того, как будут работать введенные запреты и ограничения на практике.