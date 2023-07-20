Мобильные операторы связи будут знать своих абонентов в лицо

МЦРИАП подготовило изменения в правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вносится понятие "биометрические данные" – это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

Кроме того, дополняется пункт по оказанию услуг сотовой связи. Теперь говорится, что помимо договора, заключаемого между оператором и абонентом, они оказываются оказываются на основании "с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица)".

При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи.

Также дополняется, что при оказании услуг сотовой связи оператор сотовой связи:

заключает с абонентами договора об оказании услуг сотовой связи c предоставлением абонента биометрических данных (изображения лица).

При прекращении действия договора абонент направляет оператору заявление о расторжении договора с предоставлением биометрических данных (изображения лица).

Фактическое прекращение оказания услуг сотовой связи в этом случае должно производиться оператором с даты, указанной в заявлении абонента, но не ранее даты и времени подачи заявления.

Кроме того, путем подачи заявления с предоставлением биометрических данных (изображения лица) абонент может перености свой номер на другого оператора.

Как поясняется, в настоящее время операторами связи при регистрации абонентских устройств сотовой связи регистрируется посредством онлайн сервисов, которые регистрируют без корректной идентификации абонентов сотовой связи, чем пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления финансовом секторе.

Таким образом, правоохранительные органы не имеют корректную информацию при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

"С целью минерализации данных преступлений принято решение о необходимости регистрации абонентов посредством биометрической идентификации", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 августа.