Казахстан договорился с Россией о закупках электроэнергии

Казахстан договорился с Россией о плановых поставках электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

18 июля 2023 года в режиме онлайн Министерством энергетики РК проведено совещание в котором приняли участие порядка 350 участников электроэнергетического рынка.

Министерство проинформировало о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят, в случае необходимости, обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации.

Также ведомство отметило, что анализ и мониторинг прошедших 17 дней функционирования Единого закупщика и Балансирующего рынка подтверждают, что субъекты оптового рынка электроэнергии подают заявки с превышением реальных объемов потребления.

Данные обстоятельства отражаются при формировании графика необходимого объема производства электрической энергии, основанного на технической возможности наших электрических станций и заявляемых недостающих объемов покупки импортной электроэнергии из энергосистемы РФ.

В ходе совещания Министерством энергетики РК повторно доведено до сведения субъектов оптового рынка электроэнергии о необходимости качественного прогнозирования объемов потребления электрической энергии. Некачественное прогнозирование приводит к покупке импортной электроэнергии, которая дороже отечественной, что в конечном итоге может привести к удорожанию тарифа для конечного потребителя.

Ранее в Минэнерго заявили, что KEGOC сорвал ввод системы балансирующего рынка электроэнергии в Казахстане.