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КНБ и спецназ предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана

Предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности пресек незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю, сообщает Zakon.kz.

Для этого была привлечена служба специального назначения "А". Операция проходила 20 июля 2023 года во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области, передает пресс-служба КНБ РК.

"На территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия". Пресс-служба КНБ РК

На опубликованных кадрах видно, что бойцы высаживались на судно с нарушителями с вертолета.


КНБ прессе вывоз нефтепродуктов

Фото: КНБ РК


В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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Астана КНБ Мангистауская область Туркестанская область Шымкент
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