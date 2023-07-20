КНБ и спецназ предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана

Комитет национальной безопасности пресек незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю, сообщает Zakon.kz.

Для этого была привлечена служба специального назначения "А". Операция проходила 20 июля 2023 года во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области, передает пресс-служба КНБ РК.

"На территории городов Астана, Шымкент, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия". Пресс-служба КНБ РК

На опубликованных кадрах видно, что бойцы высаживались на судно с нарушителями с вертолета.





Фото: КНБ РК





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