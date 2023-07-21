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Буря обрушилась на Алматы

Буря обрушилась на Алматы Фото: соцсети
В Алматы 21 июля испортилась погода. Горожане делятся видео в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозу и ветер.

"При грозе порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду", – говорится в сообщении. 
Алматы

Фото: Zakon.kz



Алматы

Фото: соцсети


А так сейчас на трассе Алматы – Конаев.



Что делать при грозе? 

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

"В зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям элэктропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества", – рассказали в ДЧС Алматы. 

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