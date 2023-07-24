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42-градусная жара прогнозируется в четырех регионах Казахстана

42-градусная жара прогнозируется в четырех регионах Казахстана Фото: pexels
В четырех областях Казахстана синоптики прогнозируют очень сильную жару. Об этом говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 24 июля в Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40+43. 24-26 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 24 июля ожидается сильная жара +40. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане днем 24 июля ожидается сильная жара +41+43. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24-26 июля днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара +42. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве 25-26 июля днем ожидается очень сильная жара +40+42. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на большей части Кызылординской области сохраняется сильная жара +40+43. 24-26 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 24 июля днем ожидается сильная жара +40+42. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40+42. 24 июля на большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 24 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики "Казгидромета" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 24 июля.

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Динара Халдарова
Казгидромет Погода Алматинская область Казахстан Кызылординская область Мангистау Мангистауская область Туркестанская область
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