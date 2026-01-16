В Сарани готовят к запуску новые заводы

В Карагандинской области продолжается активное развитие индустриальной зоны Saran, которая стала одним из ключевых драйверов промышленного роста региона. В этом году здесь планируют запустить новые заводы, включая производство грузовой техники бренда HOWO.

Аким области Ермаганбет Булекпаев посетил ИЗ Saran. Главе региона доложили о ходе реализации новых проектов.

ТОО "ТЭМПО Казахстан" займется производством стальных прямошовных труб, применяемых в строительстве металлоконструкций и прокладке водопроводов.

Стоимость проекта – 20 млрд тенге, а проектная мощность – до 250 тыс. тонн продукции в год. Предприятие обеспечит до 400 новых рабочих мест. На заводе сейчас идет отладка оборудования и уже начали выпускать трубы малого размера.

Фото: акимат Карагандинской области

Проект по выпуску грузовиков бренда HOWO позволит снизить зависимость от импорта. Его реализация принесет 24 млрд тенге инвестиций и порядка тысячи новых рабочих мест.

После выхода на полную мощность завод будет выпускать до 10 тыс. единиц техники в год. Строительство продвигается активно, одновременно идет поставка оборудования.

Ермаганбет Булекпаев также осмотрел площадку будущего завода по производству минеральной ваты для тепло- и звукоизоляции строительных объектов.

Фото: акимат Карагандинской области

Здесь завершаются строительно-монтажные работы и начата установка оборудования.

Запуск планируется в этом году.

На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест, и еще более тысячи обеспечат сервисные организации вокруг производства.

Фото: акимат Карагандинской области

Кроме того, на заводе QazTehna акиму области показали первое в Казахстане штамповочное производство. Из отечественной оцинкованной стали Qarmet производят кузовные детали. Для этого был приобретен инновационный гидравлический штамповочный пресс. Машиностроительное предприятие увеличило долю местного содержания – значительно выросла степень локализации.

"Индустриальная зона Saran продолжает расширяться, создавая новые рабочие места. Реализуются новые крупные проекты в обрабатывающей промышленности. Недавно премьер-министр поставил задачу увеличения объема этого сектора экономики, и мы в этом направлении двигаемся. Проверил ход реализации проектов. Будем дальше отслеживать и помогать решать возникающие вопросы. В целом по области на этот год для себя поставили большие задачи – рост промышленности не менее 7%" – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Развитию индустриальной зоны Saran способствует созданная инженерная инфраструктура. Все необходимые коммуникации подведены за счет государства. Заводы подключены к природному газу, что снижает энергозатраты и делает производство более экологичным. В планах – строительство объездной дороги, которая напрямую свяжет индустриальную зону с областным центром.