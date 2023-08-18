К нам не сунутся приличные банки – эксперты о смягчении требований к иностранным банкам

На днях АРРФР опубликовало проект постановления, которое предусматривает снижение требований к юрлицам-нерезидентам, работающим в Казахстане. Однако эксперты финрынка, ответившие на вопросы Zakon.kz, скептически относятся к новшествам и считают, что к нам не сунутся приличные банки.

Новшества от регулятора предусматривают изменения в постановление Нацбанка от 2012 года, которое обязало иностранных крупных акционеров казахстанских банков, зарубежные банковские холдинги, присутствующие на отечественном рынке, иностранные банки, имеющие в Казахстане "дочек" или филиалы, обладать долгосрочным кредитным рейтингом на уровне не ниже "BBB" по шкале международного рейтингового агентства Standard&Poors или его аналогов.

Пока данное требование не распространяется на резидентов иностранных государств, имеющих минимальный суверенный рейтинг не ниже уровня "BB-" по шкале Standard&Poors. При этом у АРРФР с властями таких стран должно быть заключено соглашение об обмене информацией. Кроме того, рейтинг "BBB" и выше необязателен для иностранных банковских холдингов, осуществляющих деятельность и получивших свой статус в Казахстане до 2013 года.

АРРФР предлагает распространить исключения из общих требований к рейтингу на иностранные банковские холдинги, получившие такой статус через владение долей в уже работающем в Казахстане банковском холдинге.

Претендующий на послабления холдинг должен иметь рейтинг не ниже уровня "B-" по шкале Standard&Poors, быть резидентом государства с рейтингом не ниже "A" по шкале Standard&Poors, иметь собственный капитал не менее 200 млн долларов.

Среди других обязательных условий – коэффициент рентабельности собственного капитала не менее 3%, коэффициент срочной ликвидности не ниже 0,8% и коэффициент достаточности собственного капитала не менее 8%. Плюс к этому, акции такого холдинга должны обращаться на одной из международных фондовых бирж, а его аудит должны проводить такие известные компании, как Deloitte, EY, KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Согласно информации АРРФР, эти изменения вносятся, чтобы устранить барьеры в отношении иностранных компаний, которые косвенно владеют акциями казахстанских банков через участие в уже работающем на отечественном рынке банковском холдинге.

Новшеств немало, в связи с чем Zakon.kz обратился к экспертам финансового рынка, задавшись вопросами о том, а стоит ли в ближайшем будущем ожидать обострения конкуренции на казахстанском финансовом рынке и снижения стоимости банковской продукции для потребителей?

Приличные банки к нам не сунутся

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает, что у нас достаточно банков, и все более-менее выгодные ниши в этом секторе уже давно заняты. К нам могут прийти зарубежные финансовые организации, занимающиеся только розничным кредитованием, но вероятность этого, по его словам, очень мала.

"У нас одно время насчитывалось 30 банков. С падением реальных доходов населения наш рынок стал менее интересным для иностранных розничных банков. Потому что у нас есть свои банки, активно занимающиеся розничным кредитованием, то есть ниша уже заполнена. Вообще, розница очень конкурентна и высокозатратна с точки зрения инфраструктуры. Для того, чтобы открыть банк, нужно плюс-минус от 50 млн долларов. Это лицензия, собственный капитал и т. д. Вообще, в страны с мягкой валютой идут только банки с розничной продукцией. А вот для крупных корпоративных банков, сомневаюсь, что у нас есть место". Расул Рысмамбетов

Эксперт также предположил, что в текущей ситуации ожидать от прихода иностранных банков в Казахстане ничего хорошего не стоит.

"Если к нам зайдет какой-нибудь, скажем, американский банк, то все расчеты он будет производить в долларах. И при нестабильном курсе тенге, естественно, потребители не смогут осилить ставку в долларах. Яркой иллюстрацией этому являются печально известные валютные ипотечники". Расул Рысмамбетов

Даже если предположить, что к нам завтра хлынет поток иностранных банков, все равно действующая процентная ставка не изменится, потому что она рассчитывается в соответствии с размером базовой ставки, которую определяет Нацбанк, исходя из общей макроэкономической ситуации в стране и мире. То есть процентная ставка не зависит от количества участников на банковском рынке, объясняет аналитик.

Для привлечения иностранных банкиров, по мнению финаналитика, нужна стабильная экономика, стабильная денежно-кредитная политика, стабильный курс нацвалюты и растущая экономика в плане производства. А пока у нас есть только торговля, и наши банки вкладываются в нее посредством розничного кредитования, считает Расул Рысмамбетов. Также эксперт указывает и на риски от присутствия на отечественном банковском поле больших банков.

"Что касается крупных игроков, то им нет нужды заходить в к нам. В настоящее время они прекрасно работают в корпоративном секторе за пределами Казахстана. К примеру, они кредитуют нашу нефтяную отрасль, металлургический сектор. Возьмем российский банк ВТБ. Ему наши металлурги должны около 7,5 млрд долларов. Тут есть риски – зайдя на наш рынок, иностранные банки начинают постепенно контролировать наших производителей. Это не есть хорошо". Расул Рысмамбетов

В этом плане, по мнению аналитика, Казахстану из-за крупных займов у иностранных финансовых организаций впору опасаться превращения в банковскую колонию тех или иных государств. Подводя итог, аналитик отмечает, что смягчение требований АРРФР к иностранным банкам вообще ничего не означает, поскольку казахстанский рынок для них неинтересен. К тому же, с точки зрения эксперта, отечественное всегда лучше зарубежного.

Послабления в Казахстане выгодны прежде всего банкам стран ЕАЭС и Китая

Экономист Марат Абдурахманов также считает, что с виду малозначащая инициатива регулятора несет в себе потенциальную опасность для страны.

"Смысл предложений АРРФР в том, что капитал наших банков уже недостаточен для обслуживания обязательств по текущим торговым операциям. Поэтому возникла потребность в иностранных банках в стране. Кроме того, нельзя забывать, что страны пускают к себе, в первую очередь, банки союзнических государств. К примеру, Китай дает работать у себя банкам тех стран, которые являются союзниками Поднебесной. США разрешают у себя работать банкам ЕС, европейские страны дают разрешение американским банкам, потому что они союзники. Поэтому кто к нам зайдет – это большой вопрос". Марат Абдурахманов

В подтверждение эксперт приводит в пример зарубежные банки, которые не против зайти на казахстанский рынок. Вот только их планы относительно Казахстана вызывают у экономиста сомнение.

"Для крупных зарубежных банков у нас очень маленькое поле для деятельности. Мы для них неинтересны. А выражают желание работать в Казахстане, в основном, ростовщические структуры. Не так давно к нам хотели зайти индийский Kotak Mahindra Bank Limited и Ambank из Малайзии. Но они оба являются микрофинансовыми организациями, то есть специализируются на ростовщичестве. Ждать от них какого-то мультипликативного эффекта не стоит. АРРФР ослабляет требования именно по уставному капиталу для того, чтобы снизить эти требования для казахстанских банков". Марат Абдурахманов

По поводу возможной конкуренции и как следствие снижения комиссий и процентных ставок по кредитам и депозитам для потребителей эксперт отметил, что мы от этого не получим никакой выгоды.

В заключение напомним, что три года назад, когда в Казахстане перестал действовать пятилетний запрет на открытие иностранными банками прямых филиалов в стране, эксперты тоже не ждали небывалого прихода иностранных банков в Казахстан и снижения стоимости банковских услуг. И в целом были правы, поскольку за два последующих года список работающих в Казахстане иностранных банков не изменился. В 2022 году в список иностранных банков, работающих в Казахстане, входили:

Фото: Zakon.kz

Сегодня список банков с иностранным участием, работающих в Казахстане, существенно расширился.