Разрыв между доходами богатых и бедных увеличивается в Астане

По итогам третьего квартала 2024 года в столице Казахстана резко увеличился разрыв между доходами богатых и бедных. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам III квартала среднемесячные доходы 10% наиболее обеспеченных столичных домохозяйств разошлись с доходами 10% наименее обеспеченных в 7,4 раза – 64,3 млрд против 8,7 млрд тенге, подсчитали в Первом Кредитном Бюро.

При этом в прошлом квартале показатели отличались не так сильно – в 5,7 раза. Наблюдаемый сейчас разрыв – максимальный с 2008 года, уточняют в Бюро.

"Нигде в Казахстане доходы условных богатых и бедных не разнятся так же сильно, как в Астане. Даже в Алматы, ближе всех подобравшемся к столице, разрыв менее заметный – в 6,5 раза. В среднем же по стране доходы 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан расходятся в 6,3 раза". ПКБ

Отмечается, что минимальные различия в доходах в Шымкенте (в 3,2 раза) и Мангистауской области (в 2,5 раза).

Подчеркивается, что максимума с 2008 года в столице достиг индекс Джини – 0,334. По оценкам аналитиков, это также говорит об усилении расслоения доходов населения. Чем ближе значение индекса к единице, тем острее проявляется неравенство, прокомментировали в ПКБ.

Ранее мы также рассказывали, насколько выросли денежные доходы и расходы населения по итогам третьего квартала.