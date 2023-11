В Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов

В частности, правила изложены в новой редакции.

В состав комиссии входят представитель уполномоченного государственного органа и равное количество представителей от профессиональных организаций, а также могут входить непрактикующие эксперты.

Комиссия состоит из нечетного числа членов, но не более 17 человек, не менее 50% из которых имеют квалификационное свидетельство "аудитор" или одну из полных квалификаций Certified Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), а также опыт работы в области проведения аудита не менее двух лет.