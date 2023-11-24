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Законодательство РК

В Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов

В Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов Фото: freepik
Приказом министра финансов РК от 20 ноября 2023 года внесены изменения в Правила формирования и осуществления деятельности Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Квалификационная комиссия по аттестации кандидатов в аудиторы является исполнительным органом профессионального совета по аудиторской деятельности. Комиссия создается для аттестации кандидатов в аудиторы, желающих участвовать в аудиторской деятельностью на территории республики.

В состав комиссии входят представитель уполномоченного государственного органа и равное количество представителей от профессиональных организаций, а также могут входить непрактикующие эксперты.

Комиссия состоит из нечетного числа членов, но не более 17 человек, не менее 50% из которых имеют квалификационное свидетельство "аудитор" или одну из полных квалификаций Certified Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), а также опыт работы в области проведения аудита не менее двух лет.

Кандидатуру непрактикующего эксперта, обладающего опытом работы в области проведения аудита не менее 10 лет, представляет правление Профессионального совета.

Председателем комиссии избирается аудитор, обладающий опытом работы в области проведения аудита не менее 5 лет и являющийся членом комиссии. Председатель комиссии избирается простым большинством голосов членов комиссии сроком на три года.

При этом одно и то же лицо не может избираться председателем два раза подряд. Кроме того, председателем и членом комиссии не может быть лицо, которое привлекалось к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Предусматривается, что для улучшения качества аттестации кандидатов в аудиторы комиссия может привлекать на договорной основе практикующих аудиторов и бухгалтеров, преподавателей специальных дисциплин, ученых, не входящих в состав комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Экзаменационные работы после проведения квалификационного экзамена проверяются в течение 30 календарных дней. Решение по итогам проверки и оценивания экзаменационных работ оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии, присутствующими на заседании.

После принятия решения о выдаче квалификационного свидетельства "аудитор" комиссия публикует в течение месяца решение о присвоении квалификации "аудитор" на казахском и русском языках в средствах массовой информации.

По результатам проведенной аттестации кандидатов в аудиторы комиссия выдает лицам, успешно прошедшим аттестацию, квалификационное свидетельство "аудитор" и личную печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства "аудитор", фамилии, имени, отчества (при наличии).

Согласно правилам, протокол заседания комиссии с указанием номеров квалификационных свидетельств и копии документов, представленных в комиссию, направляются в уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения. Данные документы подлежат хранению в течении 5 лет.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2023 года.

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