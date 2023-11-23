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Законодательство РК

В Казахстане утвердили Единый план счетов для бухгалтеров

В Казахстане утвердили Единый план счетов для бухгалтеров Фото: freepik
Приказом и.о. министра финансов РК от 15 ноября 2023 года утвержден Единый план счетов, сообщает Zakon.kz.

Единый план счетов (ЕПС) является кодификацией счетов бухгалтерского и бюджетного учета, единой бюджетной классификации, предусматривающая охват государственной, экономической и финансовой деятельности.

Он представляет собой структурированный перечень кодов, предназначенный для учета операций государственных учреждений и уполномоченных органов по исполнению республиканского и местного бюджета.

Каждый цифровой код ЕПС имеет свое название, который делится на 8 знаков:

  • первая цифра кода указывает на принадлежность к разделам;
  • вторая и третья цифра кода – на принадлежность к подразделам;
  • четвертая цифра кода – на принадлежность к счетам: 1 – уполномоченного органа по исполнению республиканского бюджета, 2 – уполномоченного органа по исполнению местного бюджета, 3 – уполномоченного органа по исполнению бюджетов городов республиканского значения, столицы (областного бюджета), 4 – уполномоченного органа по исполнению города районного значения, села, поселка, сельского округа (города областного значения), 5 – местное самоуправление;
  • пятая, шестая, седьмая и восьмая цифра кода – на принадлежность к счетам бухгалтерского учета государственных учреждений.

ЕПС содержит 7 разделов, сгруппированных по экономическому содержанию для составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:

  • 1 раздел – "Краткосрочные активы";
  • 2 раздел – "Долгосрочные активы";
  • 3 раздел – "Краткосрочные обязательства";
  • 4 раздел – "Долгосрочные обязательства";
  • 5 раздел – "Чистые активы/капитал";
  • 6 раздел – "Доходы";
  • 7 раздел – "Расходы".

Каждый раздел имеет свои подразделы. К примеру, раздел 1 "Краткосрочные активы" включает следующие подразделы:

  • 10 - "Денежные средства и их эквиваленты";
  • 11 - "Краткосрочные финансовые инвестиции";
  • 12 - "Краткосрочная дебиторская задолженность";
  • 13 - "Запасы";
  • 14 - "Прочие краткосрочные активы". 

Посмотреть документ полностью можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

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