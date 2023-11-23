В Казахстане утвердили Единый план счетов для бухгалтеров

Приказом и.о. министра финансов РК от 15 ноября 2023 года утвержден Единый план счетов, сообщает Zakon.kz.

Единый план счетов (ЕПС) является кодификацией счетов бухгалтерского и бюджетного учета, единой бюджетной классификации, предусматривающая охват государственной, экономической и финансовой деятельности.

Он представляет собой структурированный перечень кодов, предназначенный для учета операций государственных учреждений и уполномоченных органов по исполнению республиканского и местного бюджета.

Каждый цифровой код ЕПС имеет свое название, который делится на 8 знаков:

первая цифра кода указывает на принадлежность к разделам;

указывает на принадлежность к разделам; вторая и третья цифра кода – на принадлежность к подразделам;

– на принадлежность к подразделам; четвертая цифра кода – на принадлежность к счетам: 1 – уполномоченного органа по исполнению республиканского бюджета, 2 – уполномоченного органа по исполнению местного бюджета, 3 – уполномоченного органа по исполнению бюджетов городов республиканского значения, столицы (областного бюджета), 4 – уполномоченного органа по исполнению города районного значения, села, поселка, сельского округа (города областного значения), 5 – местное самоуправление;

– на принадлежность к счетам: 1 – уполномоченного органа по исполнению республиканского бюджета, 2 – уполномоченного органа по исполнению местного бюджета, 3 – уполномоченного органа по исполнению бюджетов городов республиканского значения, столицы (областного бюджета), 4 – уполномоченного органа по исполнению города районного значения, села, поселка, сельского округа (города областного значения), 5 – местное самоуправление; пятая, шестая, седьмая и восьмая цифра кода – на принадлежность к счетам бухгалтерского учета государственных учреждений.

ЕПС содержит 7 разделов, сгруппированных по экономическому содержанию для составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:

1 раздел – "Краткосрочные активы";

2 раздел – "Долгосрочные активы";

3 раздел – "Краткосрочные обязательства";

4 раздел – "Долгосрочные обязательства";

5 раздел – "Чистые активы/капитал";

6 раздел – "Доходы";

7 раздел – "Расходы".

Каждый раздел имеет свои подразделы. К примеру, раздел 1 "Краткосрочные активы" включает следующие подразделы:

10 - "Денежные средства и их эквиваленты";

11 - "Краткосрочные финансовые инвестиции";

12 - "Краткосрочная дебиторская задолженность";

13 - "Запасы";

14 - "Прочие краткосрочные активы".

Посмотреть документ полностью можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.