В Казахстане утвердили Единый план счетов для бухгалтеров
Единый план счетов (ЕПС) является кодификацией счетов бухгалтерского и бюджетного учета, единой бюджетной классификации, предусматривающая охват государственной, экономической и финансовой деятельности.
Он представляет собой структурированный перечень кодов, предназначенный для учета операций государственных учреждений и уполномоченных органов по исполнению республиканского и местного бюджета.
Каждый цифровой код ЕПС имеет свое название, который делится на 8 знаков:
- первая цифра кода указывает на принадлежность к разделам;
- вторая и третья цифра кода – на принадлежность к подразделам;
- четвертая цифра кода – на принадлежность к счетам: 1 – уполномоченного органа по исполнению республиканского бюджета, 2 – уполномоченного органа по исполнению местного бюджета, 3 – уполномоченного органа по исполнению бюджетов городов республиканского значения, столицы (областного бюджета), 4 – уполномоченного органа по исполнению города районного значения, села, поселка, сельского округа (города областного значения), 5 – местное самоуправление;
- пятая, шестая, седьмая и восьмая цифра кода – на принадлежность к счетам бухгалтерского учета государственных учреждений.
ЕПС содержит 7 разделов, сгруппированных по экономическому содержанию для составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:
- 1 раздел – "Краткосрочные активы";
- 2 раздел – "Долгосрочные активы";
- 3 раздел – "Краткосрочные обязательства";
- 4 раздел – "Долгосрочные обязательства";
- 5 раздел – "Чистые активы/капитал";
- 6 раздел – "Доходы";
- 7 раздел – "Расходы".
Каждый раздел имеет свои подразделы. К примеру, раздел 1 "Краткосрочные активы" включает следующие подразделы:
- 10 - "Денежные средства и их эквиваленты";
- 11 - "Краткосрочные финансовые инвестиции";
- 12 - "Краткосрочная дебиторская задолженность";
- 13 - "Запасы";
- 14 - "Прочие краткосрочные активы".
Посмотреть документ полностью можно здесь.
Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.