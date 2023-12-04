Может ли тенге стать более сильной валютой - эксперты назвали условия

За последние годы казахстанцы стали больше хранить деньги в тенговых депозитах. И по мнению экспертов, значимым фактором для развития нацвалюты может стать превращение ее в инвестиционную. Можно ли увеличить доверие к национальной валюте и укрепить позиции тенге –в материале Zakon.kz

Несмотря на то, что тенге пережил несколько фаз девальваций и колебаний уровня доверия, в целом восприятие нацвалюты остается положительным, говорит экономист Марат Абдурахманов.

"Как средство платежа тенге состоялся. Сейчас уже более половины всех платежей проходит в безналичной форме и это большое достижение на самом деле". Марат Абдурахманов

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев также считает, что несмотря на некоторое ослабление покупательской способности, тенге все же состоялся как национальная валюта.

"Тенге удалось избежать настолько сильного обесценения, что пришлось бы прибегнуть к деноминации, как Россия и Турция, например. Особенно в последние годы, когда государство перешло от фиксированного курса к свободно плавающему тенге и предприняло меры по дедолларизации экономики, значение национальной валюты сильно возросло. Мы уже начинаем забывать, как раньше цены на недвижимость и автомобили указывались только в долларах США. А сейчас уже привыкли, что все цены в тенге и если спросить, сколько стоит та или иная машина или квартира в долларах, то приходится напрячься и производить соответствующие вычисления". Мурат Кастаев

Похожая ситуация произошла и с депозитами, упоминает эксперт. Долларизация депозитов продолжает медленно, но неуклонно снижаться.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев в сою очередь напоминает, что вклады в тенге растут в большей степени благодаря политике дедолларизации государства и низкой привлекательности депозитов в долларах, которые не превышают 1% годовых. В то же время, он подчеркивает, что как и во многих других странах мира, у нас идет перманентное ослабление нацвалюты.

Кроме этого, считает он, нужно понимать, что в глобальном смысле Казахстан также занимает небольшую долю мировой экономики, и тенге остается локальной валютой, которая не является инвестиционной, или инструментом, в котором "хочется держать резервы". Во внешнеторговой деятельности страна преимущественно ведет расчеты в долларах и евро.



Варианты для укрепления тенге

Весомым фактором для развития тенге и усиления его значимости, по мнению Армана Бейсембаева, может стать именно превращение валюты в инвестиционную. То есть, когда валюта превращается в инструмент внутренних инвестиций, и в экономику вкладываются не доллары и евро, а тенге.

Мурат Кастаев уверен, что самому существованию тенге сейчас ничего не угрожает. Более того, после отвязки от фиксированного курса к доллару США, за последние 1,5 года состоялась и окончательная отвязка тенге от российского рубля. Теперь курс тенге складывается из баланса факторов спроса и предложения и формируется на рыночной основе, пусть и с участием Нацбанка.

"Вопрос только в стоимости и покупательской способности тенге. Чтобы тенге был крепким и устойчивым, таковой должна быть и экономика Казахстана. В связи с тем, что экономика Казахстана остается небольшой в глобальном масштабе, открытой и сырьевой экономикой, соответственно, ее благополучие и устойчивость в значительной степени зависит от внешних факторов, таких как цены на нефть, состояние мировой экономики и спроса на сырье, геополитическая стабильность и пр." Мурат Кастаев

По оценкам эксперта, Казахстан все еще крайне медленно проводит диверсификацию своей экономики и ее уход от сырьевой направленности.

Рецепты для укрепления тенге, по мнению эксперта, общеизвестные – это диверсификация экономики, развитие отечественного производства хотя бы базовых товаров, экспорт не только сырья, а больше готовых товаров с высокой добавленной стоимостью, сокращение дефицита государственного бюджета, снижение налогов и регулирования для отечественного бизнеса.

"Если Казахстан достигнет прогресса по этим направлениям, то с учетом изобилия ресурсов, наша валюта имеет все шансы стать крепкой валютой хотя бы регионального масштаба. Хотя конечно без большого прогресса в реализации обозначенных ранее перспектив, есть риск того, что эти светлые перспективы и возможности так и останутся перспективами, если не проводить радикальные политические и экономические реформы". Мурат Кастаев

Без рисков для девальвации

Добавим, что не так давно рейтинговое агентство АКРА провело исследование динамики курса тенге. Согласно его результатам, с 2015 года национальная валюта Казахстана потеряла в цене лишь треть, несмотря на довольно распространенное мнение о постоянном и значительном потенциале ее обесценения.

Отмечается, что в целом валютный режим, действующий в стране, привел к изменению специфики волатильности курса тенге. Он абсорбирует риски девальвации, что отражается в постоянной, но невысокой волатильности при наличии тренда на незначительное ослабление национальной валюты.

"С момента перехода тенге к свободному курсообразованию в конце 2015 года коридор колебаний курса национальной валюты Казахстана к доллару США показывает тренд на медленное ослабление тенге. При этом за период с начала 2016 года (соответствует 100) по октябрь 2023-го индекс курса тенге находился в диапазоне от 133 до 136". Исследование АКРА

Фото: АКРА

По мнению АКРА, высокая волатильность курса тенге в транзитный период с 2015 по 2016 годы была связана не с фундаментальным давлением волатильности во внешних счетах страны, а с переходом на новый валютный режим, который был обусловлен динамикой курсов валют торговых партнеров Казахстана.

В 2022–2023 годах наблюдается усиление волатильности элементов счетов текущих операций (СТО). Это более фундаментальный дисбаланс, оказывающий некоторое давление на валюту Казахстана, однако благодаря действующему режиму свободного курсообразования значительные колебания курса тенге нивелируются". АКРА

В агентстве подчеркивают, что при этом валютные интервенции со стороны регулятора не требуются, поскольку постоянная, но невысокая волатильность национальной валюты не несет в себе риска существенной девальвации.