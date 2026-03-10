Может ли нефть стоить 200 долларов за баррель

Цены на нефть за несколько дней прошли путь от 70 до почти 120 долларов и обратно до 90. На рынках обсуждают экстремальный сценарий – может ли баррель подорожать до 200 долларов. Что на самом деле происходит с ценами и как они формируются, выяснял Zakon.kz.

Почему нефть дорожает

Резкий всплеск котировок начался после эскалации конфликта вокруг Ирана. В начале недели нефть на короткое время поднималась почти до 120 долларов за баррель.

Как пишет аналитик Амбар Уоррик, рост произошел после ударов США и Израиля по энергетической инфраструктуре Ирана и последовавшей реакции Тегерана. На фоне угроз перебоев поставок рынок быстро заложил в цену геополитическую премию.

Однако уже через сутки котировки начали откатываться. Фьючерсы на нефть марки Brent, по данным Investing, с поставкой в мае снижались на 5,4% – до 93,61 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate падали на 5,6% – до 86,34 доллара. Сейчас цена остановилась на уровне 91 доллара.

Одним из факторов коррекции стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт может завершиться. При этом конкретные сроки названы не были, а Иран, в свою очередь, предупредил о готовности блокировать Ормузский пролив, если атаки продолжатся. Именно через этот морской коридор проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Почему биржевые скачки не означают цену реальных продаж

При всей резкости движений на бирже реальные расчеты за нефть формируются иначе. Эксперт нефтегазового рынка Олжас Байдильдинов обращает внимание, что внутридневные скачки котировок не равны цене, по которой в итоге продается нефть.

"Важно понять, что фиксинга свыше 100 долларов за баррель не было, а расчеты за нефть происходят по цене, которая сложилась на бирже на основе фиксинга". Олжас Байдильдинов

Фиксинг – это итоговая расчетная цена, которая формируется на основе средневзвешенных сделок за торговый день. Именно она используется в контрактах между компаниями, а также при расчете налоговых платежей и поступлений в бюджет.

"Нефть и спекуляции в течение дня ходят туда-сюда, но для расчетов между компаниями, платежей в бюджет используется именно сложившаяся фиксированная цена на бирже". Олжас Байдильдинов

По его данным, 9 марта фиксинг составил 88,38 доллара за баррель. Днем ранее он был выше – 92,88 доллара. Пока это максимальное значение за последние дни.

Бутылочное горлышко – Ормузский пролив

Ключевой фактор, который удерживает рынок в напряжении, – риск перебоев поставок через Ормузский пролив. Этот узкий морской маршрут соединяет Персидский залив с Индийским океаном и считается одной из главных артерий мировой торговли нефтью.

По данным Bloomberg, около 90% нефти, проходящей через пролив, направляется в азиатские страны. Основные направления поставок распределяются следующим образом: Китай получает около 38%, Индия – 15%, Южная Корея – 12%, Япония – 11%, другие страны Азии – около 14%. На Европу приходится лишь около 3% поставок.

Бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа по стандарту SPE PRMS Абзал Нарымбетов отмечает, что такая структура делает азиатские экономики наиболее чувствительными к возможным перебоям.

"Ормузский пролив наглядно показывает, насколько нефтяной экспорт Ближнего Востока завязан на Азию. Почти 90% нефти, проходящей через этот маршрут, направляется именно в азиатские страны". Абзал Нарымбетов

По словам эксперта, главными бенефициарами этого потока являются Китай и Индия, которые получают основные объемы ближневосточной нефти.

Почему у Казахстана более выгодная конфигурация экспорта

На этом фоне структура экспорта Казахстана выглядит иначе. Более 80% казахстанской нефти поставляется в западном направлении, тогда как доля Китая составляет около 5%.

"Речь не о том, что у Казахстана идеальный баланс экспортных рынков. Речь о том, что Казахстан пока не оказался в ситуации, когда один крупный покупатель становится доминирующим центром притяжения для нефтяного экспорта". Абзал Нарымбетов

По словам эксперта, пример Ирана и Венесуэлы показывает, что сильная концентрация поставок на одном рынке со временем снижает гибкость продавца и усиливает зависимость не только коммерческую, но и стратегическую.

Так может ли цена нефти вырасти до 200 долларов?

На этом фоне обсуждение сценария нефти по 200 долларов пока остается скорее теоретическим. Подобный рост возможен только при серьезном нарушении глобальных поставок – например, в случае длительной блокировки Ормузского пролива.

Однако даже в этом случае рынок не остается без инструментов стабилизации. Крупные экономики могут использовать стратегические запасы нефти, а производители – нарастить добычу, чтобы компенсировать возможный дефицит.

Поэтому на данный момент рынок скорее переживает период резких колебаний. При всей волатильности реальные расчеты за нефть пока формируются ниже отметки 100 долларов за баррель, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, перерастет ли текущий конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочный кризис поставок.