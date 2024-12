Знаменитая Джульетта умерла в возрасте 73 лет

Актриса скончалась 27 декабря 2024 года в окружении семьи. Об этом сказано в сообщении родственников. Они разместили информацию на личной странице Хасси в Instagram.

Актриса родилась в Аргентине в 1951 году. Ей было всего 15 лет, когда она вместе с британским актером Леонардом Уайтингом сыграла главные роли в фильме "Ромео и Джульетта" режиссера Франко Дзеффирелли, который принес актерам всемирную славу.

— rest in peace olivia hussey. you shall always be my juliet. 🏹🦢🌹🕊️ pic.twitter.com/PxUrXsN0MB