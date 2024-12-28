#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Культура и шоу-бизнес

Знаменитая Джульетта умерла в возрасте 73 лет

Знаменитая Джульетта умерла в возрасте 73 лет, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 12:25 Фото: Instagram/oliviahusseyeisley
Британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в знаменитом фильме "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли 1968 года, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Zakon.kz.

Актриса скончалась 27 декабря 2024 года в окружении семьи. Об этом сказано в сообщении родственников. Они разместили информацию на личной странице Хасси в Instagram.

"Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал. Мы благодарим вас за ваши мысли и молитвы в это трудное время и просим уединения", – говорится в публикации.

Актриса родилась в Аргентине в 1951 году. Ей было всего 15 лет, когда она вместе с британским актером Леонардом Уайтингом сыграла главные роли в фильме "Ромео и Джульетта" режиссера Франко Дзеффирелли, который принес актерам всемирную славу.

Экранизация была номинирована на премию "Оскар" за лучший фильм. Сама Хасси получила премию "Давид ди Донателло" и "Золотой глобус".

За свою карьеру Хасси снялась в более чем двух десятках фильмов.

Последние годы Хассы были омрачены судебными тяжбами. Оливия Хасси и Леонард Уайтинг утверждали, что классик кинематографа настоял на участии в обнаженных сценах, несмотря на свои предыдущие заверения о том, что им не придется этого делать. Однако актеры проиграли иск, поданный из-за сцены с обнажением.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Кыргызстанка довела российское жюри до слез
Культура и шоу-бизнес
10:56, Сегодня
Кыргызстанка довела российское жюри до слез
Дима Билан пообещал шокировать поклонников
Культура и шоу-бизнес
09:37, Сегодня
Дима Билан пообещал шокировать поклонников
40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности
Культура и шоу-бизнес
09:02, Сегодня
40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: