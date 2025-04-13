Аида Кауменова сравнила женщин с улитками в своей новой коллекции одежды
Фото: Instagram/aidakaumenova_official
12 апреля казахстанская дизайнер одежды Аида Кауменова поделилась подробностями новой коллекции "Мой дом там, где я", сообщает Zakon.kz.
На днях коллекция впервые была представлена на Неделе казахстанской моды в Алматы.
"Это не просто выход на подиум, это манифест", – охарактеризовала совместную работу с моделями Кауменова на своей странице в Instagram.
В своей работе дизайнер сравнивает женщину с улиткой, которая несет в себе свой дом: хрупкий и прочный, тихий и уверенный.
"Дом – это она сама. Ее центр силы. Ее внутренняя опора. Где бы она ни была – она дома", – продолжила она.
Фото: Instagram/aidakaumenova_official
На самом показе образы сопровождались символичными аксессуарами – тонкими антеннами, отражающими интуицию, чувствительность и связь с невидимым.
"Мы говорили языком моды о женской природе, о способности чувствовать и быть в ладу с собой и миром".Аида Кауменова
Фото: Instagram/aidakaumenova_official
В завершении Кауменова обратилась к друзьям и поклонникам бренда со словами благодарности.
"Вы – часть этого пути. И мы чувствуем вашу поддержку", – чувственно отреагировала она на отзывы участников Недели моды.
В этот же день Баян Алагузова поздравила с днем рождения Айгуль Мукей.
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