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Культура и шоу-бизнес

Аида Кауменова сравнила женщин с улитками в своей новой коллекции одежды

Аида Кауменова рассказала о своей новой коллекции одежды, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 08:30 Фото: Instagram/aidakaumenova_official
12 апреля казахстанская дизайнер одежды Аида Кауменова поделилась подробностями новой коллекции "Мой дом там, где я", сообщает Zakon.kz.

На днях коллекция впервые была представлена на Неделе казахстанской моды в Алматы.

"Это не просто выход на подиум, это манифест", – охарактеризовала совместную работу с моделями Кауменова на своей странице в Instagram.

В своей работе дизайнер сравнивает женщину с улиткой, которая несет в себе свой дом: хрупкий и прочный, тихий и уверенный.

"Дом – это она сама. Ее центр силы. Ее внутренняя опора. Где бы она ни была – она дома", – продолжила она.

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

На самом показе образы сопровождались символичными аксессуарами – тонкими антеннами, отражающими интуицию, чувствительность и связь с невидимым.

"Мы говорили языком моды о женской природе, о способности чувствовать и быть в ладу с собой и миром".Аида Кауменова

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

В завершении Кауменова обратилась к друзьям и поклонникам бренда со словами благодарности.

"Вы – часть этого пути. И мы чувствуем вашу поддержку", – чувственно отреагировала она на отзывы участников Недели моды.

В этот же день Баян Алагузова поздравила с днем рождения Айгуль Мукей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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