Аида Кауменова сравнила женщин с улитками в своей новой коллекции одежды

12 апреля казахстанская дизайнер одежды Аида Кауменова поделилась подробностями новой коллекции "Мой дом там, где я", сообщает Zakon.kz.

На днях коллекция впервые была представлена на Неделе казахстанской моды в Алматы.

"Это не просто выход на подиум, это манифест", – охарактеризовала совместную работу с моделями Кауменова на своей странице в Instagram.

В своей работе дизайнер сравнивает женщину с улиткой, которая несет в себе свой дом: хрупкий и прочный, тихий и уверенный.

"Дом – это она сама. Ее центр силы. Ее внутренняя опора. Где бы она ни была – она дома", – продолжила она.

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

На самом показе образы сопровождались символичными аксессуарами – тонкими антеннами, отражающими интуицию, чувствительность и связь с невидимым.

"Мы говорили языком моды о женской природе, о способности чувствовать и быть в ладу с собой и миром". Аида Кауменова

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

В завершении Кауменова обратилась к друзьям и поклонникам бренда со словами благодарности.

"Вы – часть этого пути. И мы чувствуем вашу поддержку", – чувственно отреагировала она на отзывы участников Недели моды.

В этот же день Баян Алагузова поздравила с днем рождения Айгуль Мукей.