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В Британии выпустили монету, посвященную Джону Толкину

выпуск монет Фото: royalmint.com
Королевский монетный двор Великобритании отчеканил отдельную монету, посвященную жизни и творчеству английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, которая приурочена к 50-летней годовщине со дня его смерти, сообщает Zakon.kz.

Монета вошла в коллекцию двора 2023 года и на данный момент вызвала наибольший интерес у коллекционеров.

"Мы рады представить официальную монету номиналом 2 евро (2,5 доллара), как одну из самых ожидаемых в этом году коллекционных монет, посвященную жизни и творчеству Джона Р. Р. Толкина", – отмечено на сайте двора.

Отмечается, что на монете изображена монограмма Толкина, вокруг которой размещен рунический рисунок. На ребре можно прочитать строчку из романа "Властелин колец": "Not all those who wander are lost" (В переводе с англ. – Скитальцы не все пропадают).

В коммюнике также сообщается, что монеты номиналом 2 евро являются одними из самых любимых у коллекционеров. С 1998 года в Великобритании отчеканили более таких 50 монет, в том числе посвященные английской писательнице Джейн Остин и Шекспиру.

Ранее сообщалась, что коллекционные монеты в честь Дня столицы выпустил Нацбанк.

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