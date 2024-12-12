Сэндвичи стали предметом жаркого спора между премьером и лидером оппозиции Британии
Фото: pixabay
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок поспорили из-за сэндвичей, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала Sky News, Баденок заявила, что не особо любит сэндвичи и не считает их "настоящей едой", уточнив, что иногда обедает стейком.
"Я думаю, что он (Стармер) был удивлен узнать, что лидеру оппозиции приносят на обед стейк. Премьер-министр вполне доволен обедом из сэндвичей", – заявил официальный представитель офиса премьера.
Также он раскрыл предпочтения политика – по его словам, Стармер ест сэндвичи с тунцом и иногда – жареные сэндвичи с сыром.
Между тем, на Даунинг-стрит назвали сэндвич "великим британским институтом", который каждый год приносит экономике Соединенного Королевства по восемь миллиардов фунтов стерлингов.
"У премьер-министра есть время отвечать на мои шутки про обед… Однако нет времени на фермеров, которые производят нашу еду", – возмутилась в ответ Баденок.
Ранее сообщалось, что парламент Эстонии проголосовал за введение налога на безопасность, который будет взиматься до 2028 года.
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