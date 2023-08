У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

По информации Sky News инцидент произошел в воскресенье, 27 августа у побережья Пальма-де-Майорки. И столкновение связывают с плохой погодой - сильным штормом.

Количество пострадавших пока неизвестно. Телеканал сообщает, что "небольшое количество людей" получили легкие травмы и находились на лечении у бортовой медицинской бригады.

Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.

Storm in Palma Mallorca breaks it’s moorings and pushes P&O Britannia into another ship and onto rocks. Ship not compromised and being pushed back into position by tugs pic.twitter.com/0RbdQIhPRT