У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер
Фото: скриншот с видео
Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz
По информации Sky News инцидент произошел в воскресенье, 27 августа у побережья Пальма-де-Майорки. И столкновение связывают с плохой погодой - сильным штормом.
Количество пострадавших пока неизвестно. Телеканал сообщает, что "небольшое количество людей" получили легкие травмы и находились на лечении у бортовой медицинской бригады.
Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.
Storm in Palma Mallorca breaks it’s moorings and pushes P&O Britannia into another ship and onto rocks. Ship not compromised and being pushed back into position by tugs pic.twitter.com/0RbdQIhPRT— Stephen Marsh (@millermanuk) August 27, 2023
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript