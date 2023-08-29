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У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер Фото: скриншот с видео
Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz

По информации Sky News инцидент произошел в воскресенье, 27 августа у побережья Пальма-де-Майорки. И столкновение связывают с плохой погодой - сильным штормом.

Количество пострадавших пока неизвестно. Телеканал сообщает, что "небольшое количество людей" получили легкие травмы и находились на лечении у бортовой медицинской бригады.

Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.

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