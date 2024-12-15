Индианка подала в суд на мужа, которого приревновала к кошке
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Высокий суд в индийском штате Карнатака был вынужден разбираться в семейном скандале, который случился между мужем и женой из-за кошки, сообщает Zakon.kz.
Женщина обвинила супруга в чрезмерной заботе о домашнем животном и заявила, что он уделяет кошке все свое внимание, пишет Hindustan Times.
В суде индианка также рассказала, что питомица неоднократно нападала на нее и царапала, что становилось причиной конфликтов.
"Несмотря на то, что жалоба была подана по статье 498A Индийского уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения и требований приданого, судья указал, что дело не соответствует юридическим критериям", – говорится в публикации.
Суд подчеркнул, что подобные дела, основанные на мелких разногласиях, отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений и отказал в рассмотрении.
Ранее ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются. Они выяснили, что эти животные иногда ведут себя по отношению к хозяину лучше, чем собаки.
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