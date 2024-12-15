Индианка подала в суд на мужа, которого приревновала к кошке

Высокий суд в индийском штате Карнатака был вынужден разбираться в семейном скандале, который случился между мужем и женой из-за кошки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обвинила супруга в чрезмерной заботе о домашнем животном и заявила, что он уделяет кошке все свое внимание, пишет Hindustan Times.

В суде индианка также рассказала, что питомица неоднократно нападала на нее и царапала, что становилось причиной конфликтов.

"Несмотря на то, что жалоба была подана по статье 498A Индийского уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения и требований приданого, судья указал, что дело не соответствует юридическим критериям", – говорится в публикации.

Суд подчеркнул, что подобные дела, основанные на мелких разногласиях, отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений и отказал в рассмотрении.

Ранее ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются. Они выяснили, что эти животные иногда ведут себя по отношению к хозяину лучше, чем собаки.