#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Мир

Индианка подала в суд на мужа, которого приревновала к кошке

кошка, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 15:56 Фото: pixabay
Высокий суд в индийском штате Карнатака был вынужден разбираться в семейном скандале, который случился между мужем и женой из-за кошки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обвинила супруга в чрезмерной заботе о домашнем животном и заявила, что он уделяет кошке все свое внимание, пишет Hindustan Times.

В суде индианка также рассказала, что питомица неоднократно нападала на нее и царапала, что становилось причиной конфликтов.

"Несмотря на то, что жалоба была подана по статье 498A Индийского уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения и требований приданого, судья указал, что дело не соответствует юридическим критериям", – говорится в публикации.

Суд подчеркнул, что подобные дела, основанные на мелких разногласиях, отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений и отказал в рассмотрении.

Ранее ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются. Они выяснили, что эти животные иногда ведут себя по отношению к хозяину лучше, чем собаки.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: