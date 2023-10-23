Ситуация в Украине: депутат помогал уклонистам покинуть страну, взрывы в Севастополе

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские СМИ сообщают о том, что в Севастополе были слышны взрывы, в районе Казачьей бухты виден столб дым. Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг эту информацию, сообщает Zakon.kz.

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести".



Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Во время беседы американский лидер и понтифик обсудили вопросы доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, а также необходимость предотвращения эскалации в регионе.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.



Греция не может обслуживать российские системы вооружения из-за европейских санкций, правительство превращает противовоздушную оборону страны в решето, пишет портал militaire.gr.

Большая часть средств, запрошенных администрацией Белого дома у конгресса, останется в Вашингтоне, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. "Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", – цитирует ее РИА Новости.

Японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций, сообщает Hokkaido Shimbun. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро. В статье говорится о необходимости японского правительства компенсировать потери рыбакам.



Британское Минобороны заявило, что украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Более 96 тысяч тонн удобрений, предназначенных для нуждающихся стран, удерживаются в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Об этом говорится в сообщении МИД России. Читайте также Израильские военные извинились перед Египтом за инцидент со стрельбой на границе Минздрав Палестины заявил о росте числа погибших в секторе Газа Здравоохранение сектора Газа исчерпало запасы медикаментов

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