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Ситуация в Украине: депутат помогал уклонистам покинуть страну, взрывы в Севастополе

Ситуация в Украине: депутат помогал уклонистам покинуть страны, взрывы в Севастополе Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские СМИ сообщают о том, что в Севастополе были слышны взрывы, в районе Казачьей бухты виден столб дым. Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг эту информацию, сообщает Zakon.kz.
  • Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию, сообщает украинское издание "Вести".
  • Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Во время беседы американский лидер и понтифик обсудили вопросы доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, а также необходимость предотвращения эскалации в регионе. 
  • Воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Греция не может обслуживать российские системы вооружения из-за европейских санкций, правительство превращает противовоздушную оборону страны в решето, пишет портал militaire.gr.
  • Большая часть средств, запрошенных администрацией Белого дома у конгресса, останется в Вашингтоне, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. "Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", – цитирует ее РИА Новости.
  • Японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций, сообщает Hokkaido Shimbun. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро. В статье говорится о необходимости японского правительства компенсировать потери рыбакам.
  • Британское Минобороны заявило, что украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.
  • Более 96 тысяч тонн удобрений, предназначенных для нуждающихся стран, удерживаются в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Об этом говорится в сообщении МИД России.

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