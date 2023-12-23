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В Праге сообщили о минировании аэропорта

В Праге сообщили о минировании аэропорта Фото: pixabay
Полиция Праги 23 декабря 2023 года начала проверку после сообщений о пяти бомбах в аэропорту имени Вацлава Гавела, сообщает Zakon.kz.

Об этом правоохранители сообщили в своем X (бывший Twitter).

"Англоговорящий мужчина объявил о размещении пяти бомб в аэропорту имени Вацлава Гавела. В настоящее время приняты меры безопасности. Пассажиров просят набраться терпения и следовать инструкциям полиции", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение в аэропорту не ограничено. К поискам привлекли специалистов из отдела мобильного вмешательства, а также саперов.

21 декабря 2023 года стало известно, что в Атырауской области девятиклассник через мессенджер сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени своего знакомого. Мотивом преступления стала ссора со сверстником. 

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Жанель Абдрахманова
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