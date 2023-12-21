Школьник "заминировал" школу после ссоры со сверстником

В Атырауской области девятиклассник через мессенджер сообщил о "взрывном устройстве" в школе от имени своего знакомого. Мотивом преступления стала ссора, сообщает Zakon.kz.

Полицейские управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области совместно с сотрудниками национальной безопасности установили учащегося одного из районных школ, который рассылал ложное сообщение о взрывном устройстве в школе Жылыойского района Атырауской области.

Для этого подросток создал анонимный аккаунт в мессенджере, с которого рассылал сообщения о заминированные школы от имени своего знакомого. Как оказалось мотивом преступления стала неприязнь к своему сверстнику из за ссоры

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК. Наряду с этим, в отношении родителей составлен административный материал по ст.127 КоАП за неисполнение обязанностей родителей по воспитанию детей", – пояснили в ДП Атырауской области.

Недавно казахстанцам казахстанцам напомнили о суровом наказании за лжетерроризм. По словам заместителя начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархана Разуева, в 2023 году органами внутренних дел зарегистрировано 118 уголовных дел по данной статье.