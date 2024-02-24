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МИД Германии переименовал Киев

МИД Германии переименовал Киев Фото: pixabay
В Германии изменилась транслитерация названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Об этом сообщается в соцсети X (Twitter) немецкого МИДа, передает Zakon.kz

По данным внешнеполитического ведомства, новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы.

"В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства", - говорится в сообщении.

Ранее уже поднимали вопрос об изменении написания слова "Киев" для поддержки Украины. В 2019 году, к таким же мерами прибегли в Совете США по географическим названиям.

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