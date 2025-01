Ошибка в выступлении Камалы Харрис вызвала критику в соцсетях и подозрение на алкоголизм

Как пишет Newsweek, вице-президент США допустила оговорку в самой первой фразе, обрушив на себя критику и обвинения в алкоголизме со стороны консервативных комментаторов в социальных сетях. Традиционная речь начинается с фразы "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки", однако вице-президент запнулась.

Пользователи соцсетей назвали ошибку Харрис постыдной. Комментаторы спрашивали, как она могла пропустить хоть слово из клятвы, которую читали в школе каждый день.

Комментаторы-консерваторы спросили, не выпила ли она уже две бутылки вина.

Затем она, похоже, забыла о присяге и начала слабо говорить что-то искаженное вроде "клятва на верность", а затем понизила голос, позволив хору на заднем плане стать более заметным.

Kamala just completely messed up the Pledge of Allegiance on the Senate floor.

pic.twitter.com/eoCqa1wdat