Михаил Ефремов вышел на свободу

Российский актер театра Михаил Ефремов сегодня, 9 апреля 2025 года, покинул колонию, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Известиям" рассказал его адвокат Юрий Падалко:

"Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке, установленном, и отбыл по месту своей регистрации в Москву".

По словам адвоката, после окончания лечения актер планирует вернуться к своей карьере.

"Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. И даже здесь он снимал короткие фильмы", – отметил Юрий Падалко.

24 марта 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова. Адвокат актера тогда сообщал, что после выхода из колонии Ефремов поедет на лечение в Москву.

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Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.