Один из спутников Земли разорвало на куски из-за "аномалии"

Компания SpaceX потеряла контроль над одним из своих спутников сети Starlink после того, как тот потерпел неисправность на орбите. Из-за этого один из интернет-спутников потерпел аномалию и распался на куски, сообщает Zakon.kz.

Основная часть спутника сейчас болтается на орбите и, как считают в компании, упадет на Землю в ближайшие недели.

"Аномалия привела к утечке топлива из двигателя, быстрому уменьшению большой полуоси примерно на 4 км и выходу небольшого количества отслеживаемых объектов с низкой относительной скоростью. Спутник в основном неповрежден, вращается и через несколько недель войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит", – говорится в заявлении SpaceX.

В компании заверили, что обломки спутника не представляют угрозы для Международной космической станции, но SpaceX все равно держит в курсе NASA и Космические силы США.

В целом компания Илона Маска отправила на орбиту уже более 10 тыс. таких спутников, но только около 8 600 из них до сих пор работают.

На днях SpaceX сообщила, что один из этих спутников едва не столкнулся со спутником китайской компании-конкурента: два космических аппарата разошлись на расстоянии около 200 метров друг от друга, что является мизерным расстоянием для космических масштабов.

По словам экспертов, по мере заполнения низкой околоземной орбиты спутниками космических интернет-провайдеров риски столкновений в космосе будут значительно возрастать.

Проблема здесь не в потере спутников во время столкновения, а в том, что в результате столкновения образуется огромное количество обломков, что создаст значительную угрозу для остальных спутников. При худшем сценарии орбита может стать непригодной для использования из-за ее засорения большим количеством обломков.

