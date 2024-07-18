Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вакцинированное мясо может шевелиться - ученые развеяли очередной фейк

Вакцинированное мясо может шевелиться - ученые развеяли очередной фейк, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:29 Фото: pxhere
В соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик, на котором на разделочной доске пульсирует кусок мяса. Некоторые пользователи почему-то связали это с вакцинацией, но ученые дали свое объяснение, сообщает Zakon.kz.

Они опровергли мнение, что причиной движения мяса могут быть наноботы и графен, содержащиеся в вакцинах для животных, пишет Stopfake.

Это не первый ролик "живого" мяса, появляющийся в интернете. В 2009 году в Сети разместили видео подрагивающих лягушачьих лапок. Спустя шесть лет любители видеороликов могли наблюдать за движущейся змеей, с которой сняли кожу. В 2017 году героем ролика стал кусок шевелящейся говядины, а в 2019 году мясо и вовсе убежало со стола. Многие из этих видео стали вирусными.

Научный сайт Scientific American объяснил происходящее на видео еще в 2011 году:

"Мясо еще свежее, а значит, не все нейроны перестали работать. В них осталась энергия для поддержания мембранного потенциала. Обычно перед готовкой мясо посыпают солью, которая полна ионов натрия. Попадая на мясо, она заставляет нейроны активироваться, о чем и сигнализируют мышечные сокращения".

В статье 2015 года, размещенной на австралийском сайте Sciencealert, эту версию подтвердил инспектор по мясу Лю Сувен:

"Центральная нервная система мертва, но нервные окончания в мышцах все еще активны. Это приводит к движениям, потому что нервы еще не мертвы. Через некоторое время это прекратится".

Таким образом, ни вакцинация животных, ни корм не влияют на пульсацию мяса. Все вполне объяснимо с научной точки зрения.

Ранее ученые развеяли фейк о QR-коде.

Читайте также

газ
Саткалиев о повышении цен на газ: Будут учитываться все факторы
игромания, лудомания, Казахстан
Порядок лечения лудоманов изменили в Казахстане
Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара
Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара
Константин Вноровский
Интересное 2024 год Фейки Мясо Фейки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: