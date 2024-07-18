Вакцинированное мясо может шевелиться - ученые развеяли очередной фейк
Они опровергли мнение, что причиной движения мяса могут быть наноботы и графен, содержащиеся в вакцинах для животных, пишет Stopfake.
Это не первый ролик "живого" мяса, появляющийся в интернете. В 2009 году в Сети разместили видео подрагивающих лягушачьих лапок. Спустя шесть лет любители видеороликов могли наблюдать за движущейся змеей, с которой сняли кожу. В 2017 году героем ролика стал кусок шевелящейся говядины, а в 2019 году мясо и вовсе убежало со стола. Многие из этих видео стали вирусными.
Научный сайт Scientific American объяснил происходящее на видео еще в 2011 году:
"Мясо еще свежее, а значит, не все нейроны перестали работать. В них осталась энергия для поддержания мембранного потенциала. Обычно перед готовкой мясо посыпают солью, которая полна ионов натрия. Попадая на мясо, она заставляет нейроны активироваться, о чем и сигнализируют мышечные сокращения".
В статье 2015 года, размещенной на австралийском сайте Sciencealert, эту версию подтвердил инспектор по мясу Лю Сувен:
"Центральная нервная система мертва, но нервные окончания в мышцах все еще активны. Это приводит к движениям, потому что нервы еще не мертвы. Через некоторое время это прекратится".
Таким образом, ни вакцинация животных, ни корм не влияют на пульсацию мяса. Все вполне объяснимо с научной точки зрения.
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