Вакцинированное мясо может шевелиться - ученые развеяли очередной фейк

В соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик, на котором на разделочной доске пульсирует кусок мяса. Некоторые пользователи почему-то связали это с вакцинацией, но ученые дали свое объяснение, сообщает Zakon.kz.

Они опровергли мнение, что причиной движения мяса могут быть наноботы и графен, содержащиеся в вакцинах для животных, пишет Stopfake.

Это не первый ролик "живого" мяса, появляющийся в интернете. В 2009 году в Сети разместили видео подрагивающих лягушачьих лапок. Спустя шесть лет любители видеороликов могли наблюдать за движущейся змеей, с которой сняли кожу. В 2017 году героем ролика стал кусок шевелящейся говядины, а в 2019 году мясо и вовсе убежало со стола. Многие из этих видео стали вирусными.

Научный сайт Scientific American объяснил происходящее на видео еще в 2011 году:

"Мясо еще свежее, а значит, не все нейроны перестали работать. В них осталась энергия для поддержания мембранного потенциала. Обычно перед готовкой мясо посыпают солью, которая полна ионов натрия. Попадая на мясо, она заставляет нейроны активироваться, о чем и сигнализируют мышечные сокращения".

В статье 2015 года, размещенной на австралийском сайте Sciencealert, эту версию подтвердил инспектор по мясу Лю Сувен:

"Центральная нервная система мертва, но нервные окончания в мышцах все еще активны. Это приводит к движениям, потому что нервы еще не мертвы. Через некоторое время это прекратится".

Таким образом, ни вакцинация животных, ни корм не влияют на пульсацию мяса. Все вполне объяснимо с научной точки зрения.

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