В Сатпаеве открылся обновленный детский сад "Ақбота"
Одним из основных запросов местных исполнительных органов было решение проблемы с очередью в дошкольные образовательные учреждения. И запуск детсада позволил немного сократить очередь и создать комфортные условия для воспитания 320 детей.
В рамках ремонта детский сад полностью обновлен и оснащен современным оборудованием. Были отремонтированы крыша, фасад, инженерные коммуникации, а также установлены теплые полы в игровых комнатах. Для обеспечения безопасности детей установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Особое внимание уделено всестороннему развитию детей. Здесь оборудованы комнаты Монтессори, соляная комната для укрепления здоровья, музыкальный кабинет и творческие зоны. На территории обновлены игровые площадки, высажены деревья и уложено новое асфальтовое покрытие.
Председатель Правления ТОО "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил, что этот проект открывает череду новых социальных инициатив компании. В ближайшее время планируется завершить еще восемь значимых проектов в регионе.
Аким города Сатпаев Мурат Бурибаев подчеркнул, что создание условий для воспитания детей – залог формирования достойного будущего поколения.
Проекты подобного масштаба подтверждают приверженность корпорации "Казахмыс" принципам социальной ответственности и заботы о будущем регионов.