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Общество

В Сатпаеве открылся обновленный детский сад "Ақбота"

Открылся в Сатпаеве, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 10:55 Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
Корпорация "Казахмыс" завершила капитальный ремонт ясли-сада "Ақбота" в городе Сатпаев. Этот проект стал частью масштабной программы корпоративной социальной ответственности компании, реализуемой в рамках меморандума с акиматом области Улытау. Общая стоимость проекта – 967 миллионов тенге.

Одним из основных запросов местных исполнительных органов было решение проблемы с очередью в дошкольные образовательные учреждения. И запуск детсада позволил немного сократить очередь и создать комфортные условия для воспитания 320 детей.

В рамках ремонта детский сад полностью обновлен и оснащен современным оборудованием. Были отремонтированы крыша, фасад, инженерные коммуникации, а также установлены теплые полы в игровых комнатах. Для обеспечения безопасности детей установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Особое внимание уделено всестороннему развитию детей. Здесь оборудованы комнаты Монтессори, соляная комната для укрепления здоровья, музыкальный кабинет и творческие зоны. На территории обновлены игровые площадки, высажены деревья и уложено новое асфальтовое покрытие.

Председатель Правления ТОО "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил, что этот проект открывает череду новых социальных инициатив компании. В ближайшее время планируется завершить еще восемь значимых проектов в регионе.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Аким города Сатпаев Мурат Бурибаев подчеркнул, что создание условий для воспитания детей – залог формирования достойного будущего поколения.

Проекты подобного масштаба подтверждают приверженность корпорации "Казахмыс" принципам социальной ответственности и заботы о будущем регионов.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Айсулу Омарова
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