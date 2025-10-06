#АЭС в Казахстане
Общество

На строительстве ЖК в Астане украли миллиарды: суд вынес приговор

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 15:15 Фото: АФМ РК
В Астане вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса (МЖК). Об этом 6 октября 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Из релиза следует, что расследование проведено департаментом агентства по Астане.

"Приговором суда руководитель ТОО "Дорстройтрест" Нурабаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге. Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" находится в международном розыске".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что между компаниями АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" заключен договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

"Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены".Пресс-служба АФМ РК

О том, что экс-управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" объявлен в международный розыск, стало известно 23 мая 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
