На строительстве ЖК в Астане украли миллиарды: суд вынес приговор

В Астане вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса (МЖК). Об этом 6 октября 2025 года Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Из релиза следует, что расследование проведено департаментом агентства по Астане.

"Приговором суда руководитель ТОО "Дорстройтрест" Нурабаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге. Бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" находится в международном розыске". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что между компаниями АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" заключен договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

"Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены". Пресс-служба АФМ РК

О том, что экс-управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" объявлен в международный розыск, стало известно 23 мая 2025 года.