Общественный совет Министерства юстиции подвел итоги работы за 2025 год

В Министерстве юстиции под председательством Марата Башимова прошло итоговое заседание Общественного совета, где рассмотрены ключевые вопросы деятельности органов юстиции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, обсуждены вопросы качественного и своевременного исполнения исполнительных документов государственными и частными судебными исполнителями, а также рассмотрения обращений и жалоб граждан и юридических лиц на их действия и бездействие. С докладом выступил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции Максат Балабеков. Наряду с этим обсуждены итоги деятельности ведомства за 2024-2025 годы.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил практическую значимость и результативность деятельности Общественного совета. По его словам, в короткие сроки определены приоритетные направления совместной работы, выстроено системное и эффективное взаимодействие, что находит отражение в повестке заседаний и принимаемых решениях. Кроме того, он указал, что во главе угла работы Министерства юстиции – прежде всего интересы граждан, защита их конституционных прав, а законы должны быть предсказуемыми и понятными для населения. А искусственный интеллект, цифровизация должны работать в пользу реализации конституционных принципов в сфере правовой политики. Нормотворчество, как главная функция государства – приоритет в этой сфере.

В настоящее время Общественный совет в рамках концепции "Слышащее государство" выступает важным институтом гражданского общества и эффективной диалоговой площадкой между государством и обществом.

"Сегодня Общественные советы успешно вписались в концепцию "Слышащего государства" и вошли в структуру гражданского общества. Социальные преобразования и трансформация политической системы значительно повлияли на жизнь обычных граждан", – говорится в сообщении.

Институт Общественных советов стал тем важным мостом, связывающим интересы государства и гражданского общества. Конституционные изменения 2022 года президента Казахстана, утвердили со всей очевидностью приоритет прав и свобод человека и демократические ценности, сформировав прочный правовой фундамент строительства будущего Казахстана. И в этом отношении исключительна важна работа Министерства юстиции, главного государственного органа нормотворчества, интеллектуальной собственности, судебно-экспертной деятельности, по исполнению исполнительных документов, регистрационной службе и организации юридических услуг.

Новый импульс поступательному и всестороннему развитию Общественных Советов был дан в Послании главы государства от 1 сентября 2022 года, где президент заявил о важности переформатирования деятельности Общественных советов. Стали проводиться Республиканские Мажилисы Общественных Советов по итогам которых давались рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности института Общественных советов, усилению качественного состава ОС, расширению их полномочий. Стали выходить "Национальные доклады о деятельности общественных советов", где подробно рассматривалась роль ОС в укреплении демократических ценностей и усилении гражданской активности. Цель докладов — анализ ключевых аспектов деятельности ОС, оценка их роли и вклад в процесс принятия решений на разных уровнях.

"Актуальными являются вопросы привлечения граждан к участию в деятельности ОС, освещению их методов и подходов в работе, креальному влиянию граждан на принятие решений. В центре внимания – вопросы общественного контроля на различных уровнях, развитие форм общественного мониторинга и их влияние на процесс принятия решений, роли общественных слушаний и их значимости для демократических процессов, а также роли ОС в формировании гражданского общества и продвижении демократических принципов", – отметил председатель Общественного совета Марат Башимов.

Члены Общественного совета активно помогают в нормотворческой деятельности, выступают против коррупции, за проактивный формат работы государственных органов, в том числе Министерства юстиции, за реализацию конституционного постулата "Закон и порядок". На заседании выступили члены Общественного совета управляющий директор ОЮЛ "Ассоциация Цифровой Казахстан" Наринэ Микаэлян, заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация палаты юридических консультантов" Абдыкарим Акжанов, депутат Мажилиса Николай Арсютин, председатель нотариальной палаты города Астаны Айгерим Айкешева, директор ОО "Международная Ассоциация юристов" Аян Шаяхметов, председатель палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев и другие.

По итогам заседания обозначены дальнейшие направления работы Общественного совета, направленные на повышение эффективности деятельности органов юстиции и укрепление взаимодействия с гражданским обществом.